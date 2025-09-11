Yemen tras ataque a Catar: Romper lazos con Israel es “lo mínimo”

El líder de Ansarolá de Yemen urge la necesidad de ruptura de lazos diplomáticos de países árabes que han normalizado vínculos con Israel tras el ataque a Catar.

“Ningún país árabe entre los países que normalizan sus relaciones ha anunciado la ruptura de relaciones con el enemigo israelí como resultado de sus acciones en la Franja de Gaza, Catar, Siria, Líbano y Yemen. La agresión contra Catar viola la santidad de todos los Estados del Golfo Pérsico, pero la postura de algunos de ellos no ha llegado al punto de romper relaciones diplomáticas. Es lo mínimo con el enemigo”, ha subrayado el líder del movimiento popular yemení Ansarolá, Seyed Abdulmalik Badreddin al-Houthi, en un discurso televisivo llevado a cabo este jueves.

Ha explicado que el ataque israelí contra la sede de la delegación de los líderes palestinos en Doha (capital catarí) constituye una violación de la soberanía catarí.

También ha aclarado que, con tales actos, Israel busca ampliar la ecuación de la violación para incluir a todos los países árabes e islámicos, con el pleno apoyo y respaldo de Estados Unidos. “Los estadounidenses son cómplices de los israelíes en la perpetuación de la ecuación de la violación injusta, opresiva y agresiva”, ha agregado.

Al-Houthi ha criticado que la respuesta de algunos regímenes occidentales y árabes sobre estos ataques no conllevan una verdadera condena, y que su postura a menudo se limita a declaraciones verbales de solidaridad sin ninguna acción concreta

El líder yemení ha enfatizado, además que esta agresión es parte del proyecto destructivo dirigido a la nación islámica y a toda la región, destacando que seguir guardando el silencio y responder a estos ataques con sólo declaraciones es peligroso para la comunidad islámica.

Israel destruye 90 % de viviendas en Gaza

En cuanto a la muerte de más de entre 20 000 niños y 12 500 mujeres en Gaza por parte de Israel durante casi los últimos dos años, el líder de Ansarolá ha aseverado que Israel “está cometiendo un genocidio” contra los gazatíes utilizando todos los medios de exterminio, atacando a todos los grupos sin excepción. “Israel ha borrado a 2700 familias del registro civil en el enclave palestino”, ha advertido.

Ha detallado que el genocidio cometido por Israel contra los palestinos en Gaza, mediante la hambruna, ha sido presenciado por todas las instituciones y organizaciones internacionales prominentes, sin embargo, “nada ha cambiado”, tras el anuncio de la ONU sobre la hambruna en Gaza. Israel comete “el crimen de la hambruna contra dos millones de personas, un crimen extremadamente atroz sin precedentes en el mundo”, ha puntualizado.

Respecto a las destrucciones de las viviendas de los palestinos en Gaza por Israel, el líder yemení ha recalcado que Israel ha derrumbado el “90 % del área urbana de la Franja de Gaza”. “El enemigo israelí busca eliminar cualquier rastro de vida en la Franja de Gaza”, ha añadido.

Yemen: Genocidio israelí es Gaza es “crimen del siglo”

“El enemigo israelí ha utilizado bombas estadounidenses para destruir edificios y usa el método de bombardeo y detonación de edificios, así como el método de arrasamiento con excavadoras estadounidenses, que suministra constantemente”, ha apostillado.

Al-Houthi ha tachado del “crimen del siglo” las agresiones y el genocidio perpetrados diariamente por Israel, los que la observa sus horribles detalles y acontecimientos en las redes sociales. “El crimen sionista del siglo en Gaza no es un crimen cometido en secreto, ni uno que ocurrió en un instante fugaz, sin que la comunidad humana lo advirtiera hasta que ya había pasado. Más bien, es un crimen continuo y cotidiano”, ha lamentado.

Israel busca proyecto de ‘cambiar Asia Occidental’ y el ‘gran Israel’

Al hacer referencia a las incursiones diarias de los colonos sionistas en la Mezquita Al-Aqsa, ha señalado que el objetivo de estas profanaciones es controlar a los musulmanes hasta que estas escenas se conviertan en algo común. “Es muy peligroso que la profanación de un lugar sagrado musulmán se haya vuelto algo común. Esto forma parte de la táctica judío-sionista”, ha alertado.

En cuanto a las demoliciones de viviendas por parte de israelíes en Cisjordania ocupada, ha advertido que aludidas prácticas criminales, en todas sus formas y tipos, “tienen como blanco al pueblo palestino y no se limitan al plan sionista para Palestina”. “El enemigo israelí intenta completar su control total sobre toda Palestina y expandirse más allá de Palestina y más allá de Palestina, incluyendo países vecinos como El Líbano y Siria, y conspiraciones contra Jordania, Egipto e Irak.”, ha agregado.

Al hacer alusión a la complicidad de EE.UU. en los complots israelíes, ha afirmado que “el proyecto sionista es destructivo y ataca a nuestra nación islámica y a toda la región con el pretexto de ‘cambiar Asia Occidental’ y el ‘gran Israel’. “Hacer la vista gorda e ignorar el plan sionista es una clara señal de confusión y fracaso, y una situación peligrosa para la nación”, ha dicho.

Israel busca controlar el Líbano sin ningún obstáculo

Al recordar las sanciones impuestas por Washington contra las autoridades palestinas, ha tachado de “un espejismo” las esperanzas y la confianza en la postura estadounidense. “El enemigo israelí no concede al pueblo palestino los derechos más básicos. ¿Le concederá un Estado?”, ha planteado esta cuestión.

En cuanto a la presión política sobre el Líbano para que abandone las armas de la Resistencia, ha aseverado que este plan tiene como objetivo permitir que el enemigo israelí complete su plan de “controlar el Líbano sin ningún obstáculo”. “En contraste con el intento de desarmar a la Resistencia en el Líbano, los enemigos sionistas están trabajando para armar ampliamente a su entidad”, ha avisado.

Respecto a la ocupación de algunas partes de Siria por Israel, ha indicado que el enemigo israelí tiene importantes actividades en Siria. “El enemigo israelí se aprovecha de las políticas corruptas y estúpidas de los grupos que controlan Siria en sus relaciones con las minorías”, ha añadido.

Ha advertido a los países árabes que Israel no pretende que ningún país árabe o musulmán sea una excepción en la ecuación de la violación.

Al criticar las posturas de los países árabes ante agresiones de Israel, las ha calificado de declaraciones verbales de solidaridad. “Si las declaraciones árabes e islámicas expresaran posturas prácticas, tendrían su peso, importancia e impacto”, ha zanjado.

Agresión israelí a Yemen es bancarrota; continuaremos la batalla hasta victoria

Al-Houthi ha remarcado que la agresión israelí y sus crímenes contra Yemen no quebrantarán la voluntad del pueblo yemení, sino que fortalecerán su determinación. También ha manifestado que la agresión contra Saná y Al-Yauf el miércoles no indica ningún logro, sino que representa bancarrota y criminalidad.

“Nuestro pueblo está preparado para la batalla y enfrentar al enemigo”, ha alertado el líder de Ansarolá, para luego agregar que no hay alternativas más que la rendición y la aceptación de la ecuación de permisibilidad aceptada por algunos en la región.

Ha dejado claro que la batalla que libra Yemen contra el enemigo israelí en apoyo del pueblo palestino es un deber religioso y una obligación humana, religiosa, ética y moral, y continuará hasta la victoria.

msr/ctl/tmv