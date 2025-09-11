HAMAS: Ataque a Catar es una declaración de guerra a países árabes

HAMAS subraya que el ataque sionista contra Doha (capital catarí) requiere una acción inmediata de los países árabes para contrarrestar las agresiones israelíes.

“El crimen de la entidad sionista contra Catar no es solo contra ese país, sino una declaración de guerra a todos los países árabes”, ha enfatizado este jueves Fawzi Barhum, uno de los líderes del Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

Ante esta coyuntura, ha insistido en que el ataque israelí contra Doha “requiere una acción árabe inmediata” para frenar las agresiones israelíes a otros países.

Asimismo, ha advertido que Israel pone en peligro la seguridad regional. “Las amenazas de asesinato no disuadirán al movimiento ni a sus líderes de defender los derechos del pueblo palestino”, ha agregado.

También Barhum ha afirmado que las amenazas de asesinato contra los líderes de HAMAS “no lograrán quebrantar su firmeza ni su resistencia”, y solo fortalecerán su determinación de resistir.

Ha señalado que el crimen israelí no afectó a la delegación negociadora, sino a todo el proceso de negociación y demostró que el premier israelí, Benjamín Netanyahu, y su gabinete “son los únicos responsables de obstruir las negociaciones”.

El dirigente del movimiento palestino ha recalcado que dicho ataque terrorista en Catar demuestra que Netanyahu, así como el Gobierno estadounidense, son cómplices plenos de este crimen al brindar cobertura y apoyo continuo a Israel contra el pueblo palestino.

Ha puesto de relieve que el ataque israelí a la delegación de HAMAS “constituye un atentado contra todo el proceso de negociación” y un ataque deliberado contra el papel de los mediadores en Catar y Egipto.

El funcionario de HAMAS ha lamentado el martirio de un grupo de jóvenes durante el ataque sionista contra la residencia de los líderes de este organismo.

El martes, Israel lanzó un ataque contra una reunión de altos mandos de HAMAS en Doha. No obstante, los dirigentes de la Resistencia palestina sobrevivieron, mientras otras seis personas perdieron la vida en agresión.

