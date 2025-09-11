Ciudadanos de Francia protestan contra recortes y austeridad estatal

Miles franceses se movilizaron el miércoles en distintas ciudades para rechazar los recortes presupuestarios y la política de austeridad del Gobierno Macron.

Las acciones de protesta en varias ciudades de Francia, conocidas como “Bloqueemos todo (Bloquons tout, en francés)”, reúnen a estudiantes, trabajadores y sindicatos en rechazo a las medidas de austeridad anunciadas por el Ejecutivo. Según cifras oficiales, alrededor de 175 000 personas han participado en las movilizaciones y se reportan casi 473 detenciones. Los recortes ascienden a más de 40 000 millones de euros en servicios públicos y programas sociales. Por su parte, la Policía gala ha respondido con mano duro, con gases lacrimógenos y arrestos, lo que ha elevado la tensión en el país.

FUENTE: ALJAZEERA

