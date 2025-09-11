El precio de la sumisión: Catar sometido a pesar de la servidumbre imperialista

La agresión israelí contra Catar, un “aliado regional” de EE.UU., evidencia que la sumisión al imperialismo global no ofrece protección contra el mismo sistema.

Por: Musa Iqbal *

El martes, diez aviones de guerra israelíes salieron de los territorios ocupados con rumbo a Doha. Su objetivo era la cúpula política del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), que se había reunido para discutir la última propuesta de alto el fuego impulsada por Washington.

El ataque sin precedentes contra un “aliado regional” de EE.UU., que ha estado mediando las conversaciones para el alto el fuego en Gaza, demuestra ampliamente que los israelíes están dispuestos a escalar la situación a nuevos niveles para imponer su hegemonía regional, descartando la noción de que un país “neutral” o incluso alineado con EE.UU. quedaría a salvo de la creciente guerra regional.

Una operación hecha en EEUU

El supuesto trayecto de los aviones de guerra israelíes hacia Doha cruzó varios países: Siria, Jordania, Arabia Saudí, para finalmente lanzar numerosos ataques contra la oficina política de HAMAS en la capital catarí, cerca del enclave diplomático.

Aunque la agresión no logró eliminar a la alta cúpula de HAMAS, envió un mensaje al mundo árabe, particularmente a aquellos que buscan garantías económicas y de seguridad de EE.UU. como un proceso para lograr “la paz”: han renunciado a su soberanía a cambio de convertirse en un mercado para las corporaciones e intereses estadounidenses.

Israel, un apéndice del imperialismo global, ya ha recibido el cheque en blanco para atacar incluso a países “amigos” si lo desea. Y, además, no será solo Israel el que lo haga: la agresión será en plena colaboración con Estados Unidos.

Para comprender el nivel de colaboración, es necesario examinar cronológicamente el conjunto de eventos que llevaron al bombardeo de Doha. Durante casi dos años, se enviaron propuestas de alto el fuego (rendición) a la cúpula de HAMAS en Doha en varias ocasiones, desde los primeros días posteriores a la operación Tormenta de Al-Aqsa hasta hace menos de dos semanas.

Cada vez, la cúpula de HAMAS se reunía en Doha o en otro lugar, examinaba las propuestas y actuaba en consecuencia.

A lo largo de los últimos 23 meses de genocidio en Gaza, el sionismo y el imperialismo estadounidense han registrado el patrón de reuniones de los líderes de la Resistencia.

Sin duda, los líderes de la Resistencia están bajo una intensa vigilancia por parte de EE.UU., Israel y otros socios menores imperialistas (como el Reino Unido). Utilizando tecnología sofisticada y probablemente espías (o colaboradores) en suelo catarí, pueden localizar el lugar y la hora de estas reuniones.

Este es un precedente ya establecido durante la guerra de 12 días contra la República Islámica de Irán, donde colaboradores trabajaron con los servicios de inteligencia israelíes para señalar cuándo y dónde se reunirían los miembros del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) tras el lanzamiento de la agresión israelí; luego dirigieron el ataque a la sede del CGRI, lo que resultó en el martirio de varios comandantes de alto rango.

La agresión contra Irán ocurrió en la víspera de la sexta ronda de las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington sobre el tema nuclear, mediadas por Omán. Así es como los estadounidenses usan las “negociaciones” como una tapadera para impulsar su agenda imperialista en la región.

Washington impulsó particularmente la última propuesta de alto el fuego para Gaza, presentándola como un ultimátum final a la cúpula de HAMAS. Querían que se reunieran, solo para asesinarlos.

El día del ataque, periodistas ciudadanos, utilizando datos de código abierto e inteligencia, pudieron rastrear la trayectoria de los aviones de guerra de EE.UU. y el Reino Unido en el espacio aéreo catarí, así como otros aviones lanzados bajo el control y mando del Comando Central de EE.UU. (Centcom), que permitieron que la agresión israelí comenzara.

Es indiscutible: los aviones de guerra de EE.UU. y el Reino Unido salieron del espacio aéreo catarí desde sus bases dentro de Catar, proporcionaron reabastecimiento a los aviones de guerra sionistas para que golpearan su objetivo en Doha, y luego regresaron a su base de ocupación en los territorios ocupados.

La agresión en Doha fue permitida con total colaboración de EE.UU., planificada días antes y asistida de manera descarada por agentes de EE.UU. y el Reino Unido desde dentro de Catar. Además, ningún sistema de defensa aérea activó para enfrentar a los aviones de guerra israelíes.

Los mismos sistemas de defensa aérea que se activaron para contrarrestar los misiles iraníes dirigidos a la base aérea de Al-Udeid no se hicieron presentes. Como resultado, se reportó que cinco personas fueron martirizadas en el ataque terrorista: cuatro miembros del personal del movimiento de Resistencia palestino y un ciudadano catarí.

En una declaración, el presidente estadounidense Donald Trump insistió en que EE.UU. no sabía sobre los ataques hasta el último momento, cuando advirtieron a Catar, pero ya era “demasiado tarde”. En el típico doble discurso estadounidense, Trump expresó su pesar por los ataques, desviando la culpa de EE.UU., mientras reafirmaba que el objetivo era “digno”.

Está claro que, basándose en los hechos sobre el terreno, la estructura logística del ataque y las condiciones que se crearon para que ocurriera, Trump está mintiendo y tratando de manejar el daño político sobre un aliado regional de EE.UU. que alberga miles de soldados.

La retórica de Trump es una realidad conocida y comprendida. Lo que la agresión israelí en Catar realmente demuestra es que la sumisión al sistema mundial imperialista no te protege del mismo sistema imperialista.

Una amistad fatal

Catar alberga la base militar más significativa de EEUU. en Asia Occidental: la Base Aérea de Al -Udeid. En ella están apostados miles de tropas, equipos militares por miles de millones de dólares y personal que colabora directamente con el aparato de seguridad del Estado catarí.

La base y el acuerdo de seguridad entre EE.UU. y el Estado catarí permiten que el ejército estadounidense realice vuelos de vigilancia, agresiones y operaciones logísticas en la región. La mayoría de estas operaciones tienen como objetivo a la República Islámica de Irán, así como al movimiento popular yemení Ansarolá.

El propósito logístico de la base se ve más prácticamente en su asistencia a la ocupación israelí: entregando rutinariamente armas a las bases dentro de los territorios ocupados, así como reabasteciendo de combustible a los aviones israelíes durante las ofensivas.

A cambio de esta sofisticada base estadounidense en suelo catarí, Catar recibe “garantías de seguridad”: acceso a la compra de armas, entrenamiento y promesas de seguridad por parte de los socios estadounidenses, solo que no por parte de aliados estadounidenses como la ocupación israelí, aparentemente.

A pesar de que Catar ha aumentado su arsenal de armas occidentales, los mismos sistemas Patriot que se activaron para proteger los intereses estadounidenses en Catar durante la guerra de 12 días no se activaron para proteger a los propios ciudadanos cataríes.

Aparte de los sistemas de armas en sí, Catar también participó en un ejercicio militar conjunto con la ocupación sionista a principios de este año, un simulacro diseñado para emular el reabastecimiento de aviones en pleno vuelo, una táctica utilizada tanto por EE.UU. como por Israel para atacar a Irán.

La sumisión de Catar a una masiva presencia militar estadounidense y su coqueteo con la normalización en forma de ejercicios bélicos con la ocupación no fue suficiente para salvarlo de la agresión en su propio suelo.

La agresión israelí en suelo catarí es una humillación descarada al Estado árabe del Golfo Pérsico, y un mensaje a todos los países de la región de que Israel puede y operará con total impunidad, incluso si eres considerado un país aliado del imperialismo.

Did you know that Qatar hosts one of the US's biggest military bases in the Persian Gulf, with many air defense systems present, yet none of the American THAAD systems fired a single shot to defend Qatar against the Israeli invasion? pic.twitter.com/GomGDgydQN — Press TV 🔻 (@PressTV) September 9, 2025

Catar, según los estándares impuestos por EE.UU., hizo todo bien. Le regaló a Donald Trump un avión de 400 millones de dólares para usarlo como Air Force One. Alojó a miles de tropas y toneladas de equipo militar de EE.UU., utilizado para llevar a cabo agresiones contra países musulmanes y árabes hermanos. Se abrió a los capitalistas estadounidenses, convirtiéndose en un nuevo mercado para la clase dominante estadounidense.

A pesar de esto, se encuentra humillado, limpiando los escombros de un ataque aéreo ideado por los estadounidenses que ocupan su suelo, y enterrando a un compatriota.

Quizás lo peor de todo —ni un solo disparo fue disparado desde su sofisticado arsenal estadounidense para expulsar a los invasores aéreos sionistas.

¿Aprenderán los demás países árabes con acuerdos de seguridad similares de este episodio? Es difícil decirlo. Dado que la agresión israelí no será respondida con una respuesta militar digna, hay algo que queda claro: los regímenes árabes, armados hasta los dientes con armamento estadounidense, solo tienen permitido apuntar a dos objetivos: su propio pueblo si se subleva contra ellos, o cualquier enemigo común compartido por Estados Unidos.

Las clases gobernantes árabes, instaladas por el colonialismo, apoyadas por los petrodólares y gobernando a través de armas respaldadas por Occidente, juegan un papel primordial no como jefes de un estado supuestamente soberano, sino como garantes de la dominación financiera estadounidense.

Sus garantías de seguridad son solo para sí mismos, siempre y cuando se mantengan alineados con la preservación del estado de derecho, en lugar de con el dominio del dólar.

Haría falta un despertar antimperialista —probablemente liderado por un movimiento popular— para cambiar la postura ideológica de los estados árabes que se acurrucan junto al sionismo-imperialismo.

El criminal de guerra estadounidense Henry Kissinger viene a la mente con su célebre frase: “Puede ser peligroso ser el enemigo de Estados Unidos, pero ser su amigo es fatal”.

* Musa Iqbal es un investigador con sede en EE.UU. y editor de Vox Ummah.