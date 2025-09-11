Celebran en todo Irán el natalicio del Profeta del Islam

Los iraníes protagonizaron en varias ciudades del país una gran festividad donde resaltaron la amistad y la unidad como parte de la herencia del Profeta Mohamad (P).

Se cumplen 1500 años del natalicio del Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (la paz sea con él), y la capital iraní se viste de luz y color para celebrar esta festividad. Miles de personas salieron a las calles ratificando su poder de unidad. Familias completas, jóvenes y niños participaron en un ambiente que mezcló la festividad con la espiritualidad.

Las avenidas principales se iluminan con decoraciones y banderas, mientras grupos musicales y coros entonan cantos religiosos que evocan los valores de misericordia y paz del Profeta.

Los eventos culturales, y representaciones artísticas enriquecen la celebración, recordando a todos la importancia del legado del Profeta, así como preservar la identidad nacional y fortalecer el estilo de vida islámico-iraní.

Tras horas de festejo, la ciudad permanece encendida por la devoción popular. La capital iraní honra el natalicio del Profeta del Islam y envía al mundo un mensaje duradero de paz, solidaridad y afecto, una herencia viva en cada espíritu.

Nargues Fallah, Teherán.

