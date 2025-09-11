Comandante: FF.AA. iraníes estarán junto a Catar tras ataque israelí

El jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán condena “enérgicamente” la agresión israelí, “apoyada por EE.UU.” contra Catar.

Mediante una conversación telefónica este jueves con el viceprimer ministro y ministro de Estado para Asuntos de Defensa de Catar, el sheij Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Thani, el general de división Abdolrahim Musavi ha tachado de “acción criminal” el reciente ataque del régimen israelí contra Catar.

“La agresión contra el Estado de Catar no habría ocurrido sin la coordinación y la luz verde de Estados Unidos, y todo el mundo sabe muy bien que sin el apoyo directo e indirecto de Occidente, la existencia continuada de ese régimen criminal y vergonzoso sería imposible”, ha remarcado.

De acuerdo con el jefe de Estado Mayor de las FF.AA. de Irán, el apoyo incondicional de Occidente, especialmente de Estados Unidos, a la ocupación, represión y masacre de palestinos inocentes por el régimen israelí, y su agresión contra otros países de la región, que se ha intensificado en los últimos años, es el principal factor detrás de la audacia y la provocación de las agresiones de Israel.

Al responder a la propuesta de la parte catarí de realizar más consultas entre ambos países, ha enfatizado la preparación de las fuerzas militares para cooperar a cualquier nivel y ha asegurado que: “El Gobierno, la nación y las Fuerzas Armadas de Catar deben saber que la República Islámica de Irán y nuestras Fuerzas armadas estarán a su lado hasta el final”.

Catar tilda de “acto terrorista” ataque de Israel

Por su parte, el ministro de Asuntos de Defensa de Catar, en dicha conversación, ha tachado la acción del régimen sionista contra su país como un acto terrorista y ha agradecido la solidaridad del Gobierno y pueblo de Irán, especialmente la llamada telefónica del presidente de Irán, Masud Pezeshkian, al emir catarí, el sheij Tamim bin Hamad Al Thani.

Al Thani ha comparado el ataque israelí con una puñalada que Tel Aviv “cobardemente” infligió Catar. “Esto ocurrió mientras se estaban llevando a cabo reuniones y sesiones para establecer la paz con la coordinación y solicitud de todas las partes”, ha agregado.

“El régimen sionista no se adhiere a regla, principio o fundamento alguno, y este incidente, de hecho, traspasa todas las líneas rojas y viola todos los principios internacionales y diplomáticos”, ha aseverado.

De acuerdo con el ministro catarí, el reciente ataque que Israel llevó a cabo contra Catar se debió a su oposición a las medidas que Doha tenía previstas para encontrar soluciones que permitieran resolver de manera pacífica el problema de Gaza.

Israel realizó el martes un ataque dirigido a una reunión de altos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha, la capital de Catar. Según informes, la operación terrorista en Doha se llevó a cabo con el apoyo de la inteligencia estadounidense.

Los dirigentes de la Resistencia palestina sobrevivieron, pero cinco de sus integrantes y un funcionario de seguridad catarí perdieron la vida en la agresión.

Por su parte, Doha ha denunciado que el criminal ataque constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes.

