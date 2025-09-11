Mexicanos exigen apoyo del gobierno para Flotilla Global Sumud

Ante los ataques a la flotilla Sumud Global, ciudadanos mexicanos exigen el apoyo del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Activistas solidarios con Palestina llaman al Gobierno de México a pronunciarse en repudio de los ataques con drones en contra de dos embarcaciones de la Flotilla Global Sumud, en una de las cuales es miembro de la tripulación, el periodista mexicano Ernesto Ledesma. Nueve mexicanos participan de la flotilla que el régimen israelí amenaza con tratar de terroristas.

Los hechos, de los que no resultaron heridos, se dieron en un puerto en Túnez mientras la flotilla se dispone a zarpar hacia Gaza, con la intención de levantar el bloqueo de ayuda humanitaria y alimento que el régimen israelí mantiene contra el pueblo gazatí en medio del genocidio que perpetran junto a Estados Unidos (EE.UU.).

En tanto el Movimiento Global a Gaza en México entrega una petición formal al gobierno mexicano de la que esperan respuesta en los próximos días, activistas y estudiantes se pronunciaron frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para exigir un posicionamiento en favor de la flotilla, más allá de la asistencia consular que aseguran poder brindar.

Desde México, el apoyo a la Flotilla Global Sumud exige el respaldo contundente del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para todos los connacionales que participan de ella y un posicionamiento de total rechazo al genocidio del pueblo palestino y ruptura de relaciones con Israel.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México.

