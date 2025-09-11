Presidente iraní denuncia agresiones de Israel contra los musulmanes – Noticiero 14:30

Brasil denunció el ataque de Israel contra reunión de dirigentes de HAMAS en Catar. Más de 72 palestinos asesinados en últimas 24 h por crímenes israelíes contra Gaza.

1. El presidente de Irán, Masud Pezeshkian condena agresiones israelíes contra los musulmanes. Asegura que el régimen manipula a las naciones para saquear sus recursos.

2. El régimen de Israel mata a 72 palestinos en las últimas 24 horas en Gaza, donde la cifra total de los asesinados desde octubre de 2023 alcanza los 64 718 palestinos.

3. Brasil condenó el ataque israelí contra una reunión de la delegación negociadora del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Catar. Señaló que dicho ataque perjudica directamente las negociaciones de paz.

