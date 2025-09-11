Flotilla Sumud rumbo al puerto tunecino Bizerte antes de partir a Gaza

La Flotilla Global Sumud zarpó este jueves hacia el puerto tunecino de Bizerte tras su salida del puerto de Sidi Bou Said, antes de dirigirse a Gaza.

En Gaza, el número total de palestinos martirizados por Israel desde el 7 de octubre de 2023 ya asciende a 64 718 y 163 859 heridos. Mientras el régimen sigue sus bombardeos indiscriminados contra varias partes de la Franja… Esa región sigue afectada por un bloqueo total, que la Flotilla Global Sumud se propone romper con su travesía.

Es el momento de otro ataque del régimen israelí, llevado a cabo este jueves, contra un edificio en la ciudad de Gaza. Parte de la campaña de destrucción de torres residenciales, intensificada en los recientes días por los sionistas. Según el Ministerio de Sanidad gazatí, solo en las últimas 24 horas, los ataques del régimen israelí han asesinado a al menos 72 palestinos y otros 356 quedaron heridos. Entre las víctimas mortales, nueve de ellos fueron baleados por las tropas de Israel cuando intentaban obtener ayuda humanitaria.

Pero la causa palestina ya es universal. Los activistas de 44 países del mundo que navegan como parte de la Flotilla Global Sumud para romper el asedio israelí sobre la Franja de Gaza y entregar ayuda humanitaria a palestinos, zarparon este jueves hacia el puerto tunecino de Bizerte tras anunciar su salida del puerto de Sidi Bou Said, donde multitudes de tunecinos se congregaron para despedir a estos barcos.

Y esta iniciativa también goza de respaldo de gobiernos. Italia reclama a Israel respeto a los activistas de la flotilla y promete que garantizará plena asistencia sus ciudadanos, incluidos algunos diputados, que viajan a bordo.

También en la escena política las voces por Palestina ya son más amplias. Los legisladores de la Unión Europea emitieron una resolución en la que denunciaron la catástrofe humanitaria en Gaza. Además, pidieron sancionar a dos ministros israelíes extremistas y reducir las relaciones comerciales con el régimen sionista. genocidio israelí en Gaza.

