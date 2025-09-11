Presidente: ninguna fuerza puede obligar Irán a rendirse

“Ninguna fuerza en el mundo puede imponer sus ambiciones sobre nosotros ni forzarnos a rendirnos, si tomamos juntos la decisión por la grandeza y dignidad del país y actuamos correctamente”, ha afirmado este jueves el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en un discurso pronunciado durante la reunión del Consejo de Planificación y Desarrollo de la provincia de Ardabil (noroeste).
Al subrayar la importancia de la unión de la nación persa, ha precisado que un pueblo que decide conjuntamente, planifica correctamente y trabaja por la grandeza de su país, “no puede ser forzado por nadie a rendirse”.
Asimismo, ha destacado que el conocimiento constituye el primer paso fundamental para el desarrollo nacional. “Debemos conocer nuestras capacidades y saber hacia dónde queremos avanzar”, ha dicho, señalando que la economía proporciona las respuestas clave sobre “qué debemos producir, con qué calidad, en qué proporción y cantidad”.
Presidente: La economía y el desarrollo del país no deben depender del petróleo
Pezeshkian ha hecho hincapié en la necesidad de valorar adecuadamente los recursos nacionales y aprovechar las experiencias internacionales para optimizar el desarrollo. En sus declaraciones, ha recalcado la importancia de fundamentar las decisiones en investigaciones científicas. “Debemos realizar estudios científicos y luego decidir cuáles son los mejores métodos posibles a seguir”, ha zanjado.
Planteando la pregunta: ¿Qué hacen los países que no tienen recursos de petróleo y gas y se ven obligados a comprarlos?
“Si creemos en nosotros mismos y reconocemos nuestras capacidades y potenciales podemos lograr grandes cosas en el país; La economía y el desarrollo del país no deben depender únicamente de la venta de petróleo”, ha agregado.
nsh/ctl/tmv