Presidente: ninguna fuerza puede obligar Irán a rendirse

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, afirma que el pueblo iraní unido no se rinde bajo presión ante ninguna fuerza.

“Ninguna fuerza en el mundo puede imponer sus ambiciones sobre nosotros ni forzarnos a rendirnos, si tomamos juntos la decisión por la grandeza y dignidad del país y actuamos correctamente”, ha afirmado este jueves el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, en un discurso pronunciado durante la reunión del Consejo de Planificación y Desarrollo de la provincia de Ardabil (noroeste).

Al subrayar la importancia de la unión de la nación persa, ha precisado que un pueblo que decide conjuntamente, planifica correctamente y trabaja por la grandeza de su país, “no puede ser forzado por nadie a rendirse”.

Asimismo, ha destacado que el conocimiento constituye el primer paso fundamental para el desarrollo nacional. “Debemos conocer nuestras capacidades y saber hacia dónde queremos avanzar”, ha dicho, señalando que la economía proporciona las respuestas clave sobre “qué debemos producir, con qué calidad, en qué proporción y cantidad”.

Presidente: La economía y el desarrollo del país no deben depender del petróleo

Pezeshkian ha hecho hincapié en la necesidad de valorar adecuadamente los recursos nacionales y aprovechar las experiencias internacionales para optimizar el desarrollo. En sus declaraciones, ha recalcado la importancia de fundamentar las decisiones en investigaciones científicas. “Debemos realizar estudios científicos y luego decidir cuáles son los mejores métodos posibles a seguir”, ha zanjado.

Planteando la pregunta: ¿Qué hacen los países que no tienen recursos de petróleo y gas y se ven obligados a comprarlos?

“Si creemos en nosotros mismos y reconocemos nuestras capacidades y potenciales podemos lograr grandes cosas en el país; La economía y el desarrollo del país no deben depender únicamente de la venta de petróleo”, ha agregado.

nsh/ctl/tmv