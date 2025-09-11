América del Norte   /   México

Explosión de camión de gas deja 8 muertos y 90 heridos en México

Publicada: jueves, 11 de septiembre de 2025 23:03
La cifra de víctimas mortales por la explosión de un camión de gas en Ciudad de México subió a ocho, mientras que 67 personas continúan hospitalizadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 14:25 hora local del miércoles, cuando un vehículo con 49 500 litros de gas volcó en la zona de Puente de la Concordia, generando una onda expansiva que afectó vehículos cercanos y dejó al menos 94 lesionados.

La fiscal general Bertha Alcalde Luján ha señalado que “es probable que el exceso de velocidad haya contribuido al accidente” y que la empresa Transportadora Silza, dueña de la pipa, se encuentra bajo investigación.

 La detonación generó una enorme bola de fuego que alcanzó a varios automóviles y viviendas cercanas.

Múltiples testigos captaron el momento de la explosión en videos que se viralizaron en redes sociales. En las imágenes se observa la rápida expansión de las llamas y la magnitud del estallido, que calcinó por completo varios vehículos que circulaban por la zona.

