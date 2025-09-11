Israel intensifica ataques en sur de Líbano ante inacción de Beirut

Los ataques israelíes en el sur del Líbano se intensifican ante la inacción de Beirut, cuya atención se centra en el proceso de desarme del movimiento Hezbolá.

Fuentes libanesas han informado de varios ataques con drones israelíes perpetrados este jueves en diversos puntos del sur de Líbano, donde el ejército sionista controla cinco bases, a pesar del alto el fuego pactado en noviembre con el Movimiento de Resistencia Islámica de Líbano (Hezbolá).

El Ministerio de Salud libanés comunicó que un ataque con drones israelíes contra una motocicleta en Kfardounine, en el distrito de Bin Jbeil, a horas de la tarde, dejó cinco heridos. Según fuentes de campo, en el momento del ataque, un vehículo del ejército libanés circulaba por la zona y dos soldados que iban a bordo resultaron levemente heridos por la onda expansiva.

Más temprano, fuentes de prensa también informaron de un civil murió en un ataque con drones del régimen de ocupación en los alrededores de la ciudad de Ain Baal, ubicada cerca de Bazouriya, en la región de Tiro, en el sur del Líbano.

Ce matin, une attaque israélienne a visé la localité d’Aiteeet, près de Ain Baal, touchant une motocyclette.



La frappe a causé la mort de Waseem Jba’ae, qui se trouvait en visite dans son village natal. pic.twitter.com/sN4xxMc01z — InfoSudLiban (@InfoSudLiban) September 11, 2025

La misma jornada, la ministra libanesa de Asuntos Sociales, Hanine el-Sayed, condenó en un mensaje en la red social X el ataque con dinamita perpetrado al amanecer por el ejército israelí contra una escuela para niños con discapacidad en Aita al-Shaab, en el sur del Líbano. “Este acto criminal se suma a la serie de crímenes cometidos por el enemigo, que no hace distinción e incluso atenta contra los derechos de las personas con discapacidad, en flagrante violación del derecho internacional humanitario y de todas las convenciones que protegen a los grupos más vulnerables”, escribió.

Según testimonios de residentes locales, al menos cinco misiles con cargas de alto poder explosivo se utilizaron en los últimos ataques israelíes contra Ansar y el valle de Zrariyeh, en el sur del Líbano. Las detonaciones se oyeron a kilómetros de distancia. Las zonas bombardeadas se encuentran al norte del río Litani y ya han sido bombardeadas varias veces desde el alto el fuego.

El ejército israelí llevó a cabo ataques entre las localidades de Janta y Chaara, así como cerca de Yahfoufa (Baalbek-Hermel. Un ataque también tuvo como objetivo las afueras de Qusaya (distrito de Zahlé).

Los ataques aéreos israelíes se produjeron en un contexto de creciente tensión en la frontera sur entre el Líbano y la Palestina ocupada en los últimos días.

Israel realiza estas operaciones, argumentando que las dirige contra los miembros de Hezbolá, pero en la mayoría de los casos las víctimas son civiles. De hecho, el lunes mató a cinco personas en un masivo ataque en el este del Líbano.

En reacción a estos ataques, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, se limitó a emitir un comunicado de condena, afirmando que estas acciones demuestran la insistencia de Tel Aviv en desestabilizar la situación en la región.

Mientras tanto, el gobierno libanés anunció que el ejército comenzaría a implementar su plan de monopolizar las armas, lo que significa que obligaría a Hezbolá a entregar su equipo bélico.