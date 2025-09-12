Israel detiene a más de 100 palestinos en Tulkarem, Cisjordania

Las fuerzas israelíes detuvieron el jueves por la noche a decenas de palestinos en la ciudad de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada.

El corresponsal de la agencia de noticias palestina WAFA ha informado que los soldados del régimen de ocupación irrumpieron en tiendas y cafés en el centro de Tulkarem y detuvieron a todos los que estaban dentro, así como a personas a bordo de sus vehículos. Luego, obligaron a los arrestados a marchar en largas filas hacia la carretera que conduce al puesto de control militar de Jadouri, en la zona oeste.

El ejército israelí contó con vehículos militares, incluyendo una excavadora pesada, que utilizó para demoler viviendas y negocios u obligó a los propietarios a cerrarlos. Los soldados también confiscaron varias cámaras de vigilancia y restringieron la circulación de los residentes de la zona.

Las fuerzas allanaron simultáneamente el barrio de Irtah y el distrito sur de la ciudad, registraron viviendas, interrogaron a los residentes y detuvieron a dos jóvenes.

Horas antes, la ocupación israelí impuso un férreo bloqueo en Tulkarem, cerrando las puertas metálicas de las entradas sur y este e impidiendo el paso de vehículos. También se dispararon disparos reales contra residentes y vehículos en el barrio occidental, mientras una fuerte explosión sacudía la ciudad. Según la Media Luna Roja Palestina, se negó el acceso a las ambulancias a la zona.

Esta escalada se produce mientras Tulkarem y sus dos campos de refugiados, Tulkarm y Nur Shams, entran en el 228 día consecutivo bajo ataque militar israelí, marcado por redadas diarias, detenciones y severas restricciones a los civiles y sus propiedades.

Las fuerzas israelíes lanzaron una campaña de violencia en la Cisjordania ocupada tras la muerte de seis personas en un tiroteo en Al-Quds (Jerusalén) a principios de esta semana. El brazo armado del movimiento palestino HAMAS, las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, se atribuyó la responsabilidad del tiroteo.

En respuesta, Israel ordenó la demolición de las casas de los dos sospechosos, así como sanciones a sus familiares y a los residentes de sus ciudades, Qatanna y al-Qubeiba, al noroeste de Al-Quds en Cisjordania.

Desde el inicio de la guerra de Israel contra Gaza en octubre de 2023, la violencia de las fuerzas militares israelíes y de los colonos en la ocupada Cisjordania se ha intensificado de manera considerable, obligando a decenas de miles de palestinos a abandonar sus hogares.

Desde entonces, más de 1000 palestinos han sido asesinados y más de 7000 han resultado heridos en Cisjordania por fuerzas y colonos israelíes.

ncl