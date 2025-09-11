Irán: Es hora de tomar en serio complot israelí contra Asia Occidental

El jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, Kamal Jarazi, alerta que los planes de Israel para la región representan un “peligro real e inmediato”.

El jefe del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, Kamal Jarazi, ha advertido este jueves a los Estados regionales sobre el “peligro real e inmediato” que representan los planes del régimen israelí para Asia Occidental y el Norte de África, por lo que ha instado a adoptar una decisión colectiva para bloquear el esquema de dominación estadounidense-israelí en la región.

“Los países de la región deben reconocer las amenazas y actos de agresión del régimen israelí y responder con unidad”, ha afirmado, según medios oficiales.

En esta misma línea, ha destacado el papel de Irán, “como la única potencia de la región que resiste la agresión del régimen sionista, está preparada para asistir a los países vecinos y contribuir a los esfuerzos destinados a neutralizar los planes hostiles”.

También, ha afirmado categóricamente que la seguridad regional “no puede preservarse, a través de bases y fuerzas extranjeras”, sino que debe surgir desde dentro, mediante la “cooperación colectiva entre los estados regionales”.

El alto funcionario iraní ha hecho un llamado, argumentando que el establecimiento de un pacto regional de seguridad defensiva “es más urgente que nunca”. Al respecto, ha reiterado “la disposición de Irán para el diálogo con el fin de construir dicho marco”. “Todos estamos en el mismo barco y debemos tomar el peligro en serio”, ha agregado.

Como prueba reciente de la amenaza, Jarazi se ha referido explícitamente al reciente ataque israelí contra Doha, capital de Catar, realizado el martes, calificándolo como una demostración más del “desprecio del régimen por la soberanía regional”.

“La última agresión israelí expuso otra capa del escenario estadounidense-israelí para la región”, ha señalado, y ha advertido que los países de la región “no deben subestimar”.

Israel realizó el martes un ataque dirigido a una reunión de altos dirigentes del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) en Doha. Según informes, la operación contó con el respaldo de la inteligencia estadounidense.

Los dirigentes de la Resistencia palestina sobrevivieron, pero cinco de integrantes de HAMAS y un funcionario de seguridad catarí perdieron la vida en la agresión.

Por su parte, Doha ha denunciado que el criminal ataque constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales y representa una grave amenaza para la seguridad de los cataríes y de los residentes en Catar.

