Primer debate de presidencia en Chile marcado por salud y seguridad

Salud, migración y seguridad centraron el primer debate por televisión abierta de los aspirantes a la presidencia chilena.

Poner a Chile en orden y en sintonía con la realidad global, reclamos escuchados durante el primer debate de los candidatos al Palacio de la Moneda. Dentro del debate se enfocó la idea de recuperar al país y su producción interna. Matthei aseguró que le dolieron los comentarios en redes sociales, difundidos en cuentas vinculadas al Partido Republicano, donde la señalaron de tener Alzheimer. Mientras entre momentos de tensión y enfrentamientos Jara acusó a Kast de mentir a través de los bots.

El encuentro fue transmitido por Chilevisión y se escucharon las propuestas de los ocho aspirantes a la silla presidencia, incluidos Franco Parisi, del conservador Partido de la Gente; y los independientes Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez Ominami. Según las encuestas, Jara encabeza la intención de voto para la primera vuelta de las elecciones del 16 de noviembre, seguida por Kast y Matthei. Aunque cualquiera de estos últimos se impondría a Jara en una segunda ronda el 14 de diciembre.

