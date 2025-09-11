Irán establece condiciones en nuevo acuerdo con AIEA - Noticiero 21:30

Irán pone condiciones en nuevo acuerdo con AIEA. Líder de Hezbolá destaca firmeza de la resistencia. Denuncia ataques contra buques de la Flotilla Global Sumud.

1. Teherán reitera que el nuevo acuerdo firmado con la Agencia Internacional de Energía Atómica aborda las preocupaciones de seguridad del país y quedaría nulo si se comete cualquier acto hostil en su contra.

2. El líder de Hezbolá destaca la firmeza de la resistencia libanesa frente a las agresiones israelíes y pide mayor apoyo a los países islámicos para los palestinos.

3. Relatora de la ONU para palestina denuncia los ataques contra buques de la Flotilla Global Sumud. El movimiento asegura seguir hacia gaza para romper el bloqueo.

