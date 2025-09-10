Irán y la AIEA sellan nuevo acuerdo de cooperación nuclear en Egipto - Noticiero 02:30

Irán firma un pacto con la AIEA en Egipto. Israel lanza un ataque contra HAMAS en Catar, generando condenas internacionales.

1- Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) firmaron un nuevo acuerdo de cooperación.

Teherán asegura que, con el nuevo marco alcanzado, Irán ha demostrado su responsabilidad y compromiso a la diplomacia. Sin embargo advierte que, cualquier acción hostil contra el país persa frenaría las medidas prácticas establecidas en el pacto.

2- Israel ataca a reunión de HAMAS en Catar. El bombardeo no deja víctimas en el liderazgo del movimiento palestino y sí muchas condenas a nivel internacional.

3- La Flotilla Global Sumud denuncia que un dron atacó a su segunda embarcación más grande, tras una agresión similar llevada a cabo por Israel contra su barco principal.

