Irán y la AIEA sellan nuevo acuerdo de cooperación nuclear en Egipto - Noticiero 02:30

1- Irán y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) firmaron un nuevo acuerdo de cooperación.
Teherán asegura que, con el nuevo marco alcanzado, Irán ha demostrado su responsabilidad y compromiso a la diplomacia. Sin embargo advierte que, cualquier acción hostil contra el país persa frenaría las medidas prácticas establecidas en el pacto.
2- Israel ataca a reunión de HAMAS en Catar. El bombardeo no deja víctimas en el liderazgo del movimiento palestino y sí muchas condenas a nivel internacional.
3- La Flotilla Global Sumud denuncia que un dron atacó a su segunda embarcación más grande, tras una agresión similar llevada a cabo por Israel contra su barco principal.
frr/hnb