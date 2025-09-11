Yemen encarna la justicia en la región

La postura de resistencia efectiva de Yemen ante la agresión de Israel contra los palestinos, es un ejemplo de justicia en nuestro tiempo, valora un politólogo.

Juan Alberto Sánchez Marín, el director de DXMEDIO.COM, en una entrevista concedida el miércoles a HispanTV, ha puesto de relieve que hoy en día el mundo presencia la desgracia, el genocidio más cruel que vive el pueblo palestino a manos de Israel.

En este contexto, el experto resalta la postura de Yemen de enfrentar el genocidio que practica el régimen de Israel contra el pueblo palestino en Gaza.

“Yemen, curtido en resistencia, se enfrenta a esa injusticia porque tiene consciencia de humanidad, porque es un pueblo solidario, humano y tiene unas autoridades conscientes de ello (…), tiene un movimiento de liberación que sabe de lo que está sucediendo, y me refiero a Ansarolá”, precisa Sánchez Marín.

Pone de relieve que Yemen clama y exige muestras palpables de aplicación de la justicia, mientras muchos gobiernos occidentales solo mencionan en comunicados y al tiempo alimentan a los que matan de hambre a los palestinos.

“Yemen da ejemplo de justicia. Yemen encarna la justicia de nuestro tiempo”, afirma.

El miércoles, aviones de combate israelíes atacaron blancos civiles en Saná (capital) y otras ciudades yemeníes. La ofensiva dejó al menos 35 muertos y 131 heridos, entre ellos periodistas.

Esta agresión israelí marca una fuerte escalada en la campaña del enemigo sionista para presionar a Yemen a que cese su apoyo militar a Gaza. Durante las últimas semanas, la ocupación israelí ha bombardeado repetidamente ciudades yemeníes, atacando infraestructuras civiles, barrios residenciales e instalaciones gubernamentales.

A pesar de estos ataques, Yemen ha intensificado sus operaciones militares en el interior de la Palestina ocupada, incluyendo ataques de precisión contra los aeropuertos de Ramon y Lod (Ben Gurion), en los territorios ocupados. Estas operaciones han puesto de manifiesto la fragilidad de las defensas aéreas israelíes y han demostrado la creciente capacidad de Yemen para atacar objetivos estratégicos.

Fuente: HispanTV Noticias

ncl