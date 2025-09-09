Yemen ataca objetivos israelíes en Al-Quds, Eilat y aeropuerto Ramon

Las Fuerzas Armadas de Yemen declaran que apuntaron este martes a una serie de objetivos sensibles israelíes en Al-Quds, Eilat y el aeropuerto de Ramon.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el general de brigada Yahya Sari, ha emitido un comunicado este martes por la noche en el que afirmó la Fuerza de Misiles de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar con un misil balístico hipersónico, del tipo Palestina-2, equipado con múltiples ojivas, que tuvo como objetivo varios puntos sensibles en los alrededores de la ciudad ocupada de Al-Quds (Jerusalén).

En este sentido, las Fuerzas Armadas yemeníes han enfatizado que la operación alcanzó su objetivo con éxito, gracias a Dios, y provocó la huida de millones de colonos sionistas usurpadores hacia los refugios.

También, ha agregado que la Fuerza Aérea no tripulada de las Fuerzas Armadas de Yemen llevó a cabo una operación militar con tres drones dirigidos al Aeropuerto Ramón y dos objetivos vitales en la zona de Umm al-Rashrash (Eilat), en el sur de la Palestina ocupada.

Las fuerzas yemeníes han informado del éxito de esta operación, aseverando que estos ataques se producen en apoyo del oprimido pueblo palestino y sus queridos combatientes, y en respuesta a los crímenes de genocidio y de hambre cometidos por el enemigo sionista en la Franja de Gaza.

En el comunicado, Yemen ha reafirmado que “continuará con sus operaciones de apoyo hasta que cese la agresión contra Gaza y se levante el asedio” al enclave palestino.

El domingo, la Fuerza Aérea de Yemen realizó una operación con varios drones, atacando objetivos en el Néguev, Eilat, Ascalón, Asdod y Yafa (Tel Aviv), en los territorios ocupados.

Yemen ha intensificado sus ofensivas contra objetivos israelíes después de que el régimen asesinara al primer ministro yemení, Ahmed Ghaleb al-Rahwi, y varios de sus ministros, en ataques aéreos llevados a cabo el 28 de agosto en Saná, la capital. El Gobierno y las Fuerzas Armadas de Yemen han prometido vengar el crimen, haciendo que los agresores “paguen alto precio”.

Desde noviembre de 2023, Yemen ha efectuado una serie de operaciones contra el régimen israelí, atacando con drones y misiles objetivos vitales israelíes en los territorios palestinos ocupados y los barcos vinculados a Israel en los mares que rodean la península arábiga, en respuesta a la guerra genocida israelí que hasta el momento ha dejado 64 368 palestinos muertos.

