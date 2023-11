Fuerzas yemeníes incautan un barco israelí en el mar Rojo

Yemen confirma que sus fuerzas navales han incautado un barco israelí en el mar Rojo en el marco de sus operaciones militares en apoyo al pueblo de Gaza.

“Nuestras fuerzas navales llevaron a cabo una operación militar en el mar Rojo, cuyos resultados dieron en la incautación de un barco israelí”, ha informado este domingo el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, el teniente general Yahya Sari.

Sari ha declarado que las fuerzas navales yemeníes “llevaron el barco israelí a la costa de Yemen” y ha prometido que tratarán a la tripulación del barco israelí de acuerdo con las enseñanzas de la religión islámica.

Además, ha reiterado su llamado a todos los países cuyos ciudadanos trabajan en el mar Rojo a que se mantengan alejados de cualquier trabajo o actividad con barcos israelíes o de propiedad de israelíes.

“Renovamos nuestra advertencia a todos los barcos que pertenecen al enemigo israelí o que tratan con él de que se convertirán en un objetivo legítimo para nuestras Fuerzas Armadas”, ha advertido.

Más temprano, los medios informaron de la incautación del barco israelí por parte de las fuerzas navales yemeníes y el arresto de cincuenta y dos personas que se encontraban a bordo del barco.

La cadena libanesa Al-Mayadeen informó que la tripulación del barco llamado ‘Galaxy Leader’ y las personas a bordo están actualmente bajo investigación y sus nacionalidades están siendo verificadas por las agencias yemeníes pertinentes.

Pese a que los medios israelíes confirmaron la propiedad del régimen israelí del barco confiscado, el ejército israelí alegó que el barco incautado, cuyo nombre no mencionó, no era de propiedad israelí y no tenía israelíes entre su tripulación.

Por su parte, la oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, también ha condenado la incautación de lo que dijo era un barco propiedad de una empresa británica y operado por una empresa japonesa, sin nombrar a ninguno de ellos, y acusó, como su costumbre, a Irán por este incidente.

El incidente se produce horas después de que Sari, ha advertido esta jornada que el Ejército yemení atacará cualquier barco que lleve la bandera israelí, sea de propiedad de empresas israelíes o esté operado por el régimen ocupante en el mar Rojo.

La medida de Yemen, expresó, es en apoyo a los palestinos en medio del salvaje ataque de Israel contra la asediada Franja de Gaza.

En medio de la agresión militar israelí contra la Franja de Gaza, Yemen, como parte del Eje de Resistencia, ha lanzado una serie de ataques aéreos con misiles balísticos y drones contra objetivos militares vitales y estratégicos del régimen israelí en Eilat y Néguev, al sur de Palestina ocupada, y ha prometido seguir sus operaciones en apoyo al pueblo palestino hasta que Israel ponga fin a su sangriento ataque contra el enclave.

tmv/ncl/rba