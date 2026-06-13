Irán: ataques a patrimonio cultural constituyen crímenes de guerra

Irán ha denunciado que los daños a monumentos históricos y lugares culturales durante la agresión del régimen israelí y EE.UU. constituyen crímenes de guerra.

"Todo daño a edificios históricos y lugares culturales constituye un crimen de guerra conforme a las normas y principios del derecho internacional, y la República Islámica de Irán dará seguimiento documentado a estos casos", ha afirmado este sábado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai.

Durante una visita al mausoleo de Baba Taher, en la ciudad occidental de Hamedán, Baqai ha señalado que este monumento histórico sufrió daños durante la agresión militar del régimen israelí y Estados Unidos, debido a un ataque con misiles lanzado contra zonas aledañas al recinto.

El portavoz iraní ha indicado asimismo que el mausoleo de Baba Taher no ha sido el único sitio afectado por esos ataques, ya que numerosos monumentos históricos en distintas provincias del país, entre ellas Isfahán, Kurdistán y Teherán, también resultaron dañados.

El funcionario ha agregado que el Ministerio de Asuntos Exteriores está documentando estos casos con precisión para presentarlos ante la opinión pública internacional y exponer la naturaleza agresiva del régimen israelí y los crímenes cometidos durante la guerra impuesta contra Irán.

Asimismo, ha denunciado que durante la agresión estadounidense-israelí en la provincia de Hamedán fueron atacados diversos objetivos civiles, incluidos un almacén que contenía medicamentos y leche en polvo para bebés, así como una instalación frigorífica donde se almacenaban bienes de consumo esenciales para la población.

"Estas acciones demuestran claramente que el régimen sionista no solo ha atacado el patrimonio cultural y la identidad histórica de la nación iraní, sino también infraestructuras directamente relacionadas con el suministro de las necesidades básicas de la población y el sustento público", ha subrayado.

El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron otra guerra a gran escala y no provocada contra Irán, asesinando al Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, y a varios altos mandos militares. Los bombardeos también se cobraron más de 3000 civiles muertos en 40 días del conflicto.

Las Fuerzas Armadas iraníes respondieron lanzando casi a diario ataques con misiles y drones contra objetivos en los territorios ocupados por Israel, así como contra bases y activos militares estadounidenses en el Golfo Pérsico durante más de 40 días, causando daños considerables. También bloquearon el estratégico estrecho de Ormuz a los buques petroleros y gaseros afiliados a los adversarios y a aquellos que cooperaban con ellos.

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