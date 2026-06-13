Irán realza un año de continuidad, fortaleza y brillantes victorias

Un alto cargo iraní ha subrayado en el primer aniversario de la Guerra de los 12 Días que, tras un año, Irán obtuvo victorias brillantes frente a sus enemigos.

“Hace un año, en una madrugada en la que el enemigo estadounidense-sionista creía que podía quebrar la voluntad de una nación con unos cuantos golpes, ciertos nombres quedaron inmortalizados para siempre en la historia de Irán, entre ellos: los mártires tenientes generales Baqeri, Rashid y Salami; el general de división Shadmani, Hayizade, Mehrrabi, Rabbani y Kazemi; así como los científicos que dedicaron su vida al progreso de Irán: los mártires Tehranchi, Abasi, Zolfaqari, Minuchehr, Faqihi, Asgari y Boryi”, ha escrito este sábado el vicecanciller iraní para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Qaribabadi, en su cuenta de X, para conmemorar el primer aniversario de la Guerra de los 12 Días, que comenzó el 13 de junio del año pasado con bombardeos aéreos israelíes no provocados que causaron el martirio de varios altos comandantes militares, funcionarios, científicos nucleares y civiles iraníes.

Según el alto diplomático iraní, “El régimen sionista, que para garantizar su supervivencia necesita recurrir al asesinato selectivo de comandantes y científicos de un país independiente, concibe el poder no en el campo de batalla, sino en la desesperación, la agresión y el crimen”.

“El martirio de estas figuras constituye un testimonio de la condición de víctima de Irán y una prueba de la legitimidad de una nación que no se ha doblegado ante la fuerza, el terrorismo ni la imposición”, ha agregado.

Asimismo, Qaribabadi ha puesto de relieve que “Transcurrido un año, Irán no fue derrotado, no retrocedió ni se debilitó su voluntad, sino que obtuvo brillantes victorias frente a sus enemigos”.

“El fruto de la sangre de los mártires, del sacrificio de los comandantes y científicos, y de las sabias directrices del Líder mártir y abanderado del honor de Irán, es un Irán más firme, más consciente y más decidido que antes. Los nombres de todos nuestros mártires, desde el Líder mártir hasta los comandantes militares y de seguridad, los ciudadanos comunes y los estudiantes de Minab, permanecen vivos en el corazón de la nación; no solo como un recuerdo de dolor, sino como un compromiso con la soberanía, la independencia y el futuro de Irán”, ha puntualizado.

El 13 de junio del año pasado, Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

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