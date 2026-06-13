Irán: Israel inició su agresión con errores de cálculo desde el principio

El presidente de Irán ha asegurado que Israel inició sus ataques contra Irán hace un año sin prever la respuesta del pueblo, el liderazgo y sus fuerzas armadas.

En una nota, emitida este sábado con motivo del primer aniversario de la guerra que inició Israel, junto con Estados Unidos, el 13 de junio de 2025 y que duró doce días hasta el 24 de ese mismo mes, Masud Pezeshkian ha hecho notar la equivocación con la que emprendió Israel sus ataques contra la nación iraní.

“El año pasado, en este mismo día, el enemigo usurpador sionista, con un cálculo completamente erróneo y una clara ilusión, creyó que, asesinando a altos mandos militares, atacando a destacados científicos nucleares y atacando despiadadamente nuestra infraestructura y zonas residenciales, lograría doblegar la firmeza de esta nación y quebrar la voluntad de la República Islámica de Irán”, ha subrayado el mandatario iraní.

Sin embargo, —ha resaltado Pezeshkian—lo que ocurrió fue una epopeya de resistencia por parte de una nación que, con fe, la sabia guía de sus líderes mártires y la disposición de sus abnegadas fuerzas armadas, frustró las burdas fantasías del enemigo.

El dignatario iraní ha considerado la agresión sionista-estadounidense impuesta en junio del año pasado como un símbolo de unidad nacional y ha enfatizado que la nación iraní, independientemente de cualquier ideología o perspectiva, actuó unida en la defensa del país.

Citando el énfasis del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, de mantener la cohesión nacional, fortalecer las capacidades de defensa y preservar la vigilancia ciudadana, Pezeshkian ha descrito estos componentes como los requisitos más importantes para superar con éxito los desafíos venideros.

Para finalizar, el jefe del Gobierno iraní ha expresado su esperanza de que Irán continúe por el camino del progreso y el orgullo, apoyándose en la solidaridad del pueblo y el talento excepcional de su juventud.

Además, en otro mensaje emitido en su cuenta de X, Pezeshkian ha reiterado que “la guerra impuesta de 12 días demostró una vez más que, independientemente de las creencias, cuando nuestro querido Irán está en juego, somos una sola nación, un puño cerrado y un corazón que late al unísono”.

La guerra de 12 días estalló el 13 de junio del año pasado cuando Israel atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en Teherán y otras ciudades, lo que dejó alrededor de 1100 muertos, entre ellos varios altos mandos militares y destacados científicos nucleares iraníes. A los ataques israelíes se unió una semana después Estados Unidos, bombardeando tres sitios nucleares clave.

Irán respondió la agresión con fuerza lanzando cientos de misiles balísticos y drones contra objetivos estratégicos israelíes en los territorios ocupados en el marco de la operación ‘Verdadera Promesa III’, así como la base aérea de Al-Udeid en Catar, la mayor base militar estadounidense en Asia Occidental.

El 24 de junio, Irán, mediante sus exitosas operaciones, logró detener el asalto ilegal, imponiendo un alto el fuego a los agresores.

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