Araqchi: Irán está totalmente preparado para hacer frente a amenazas de EEUU

El canciller iraní ha subrayado que las FF. AA. de Irán han recuperado significativamente sus capacidades militares tras la guerra de 12 días y están listos para defender el país.

“Ahora nuestras capacidades defensivas están mucho más fortalecidas. Hemos identificado nuestras debilidades y las del enemigo (…) y estamos completamente preparados para defendernos”, ha destacado el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, durante una entrevista emitida este miércoles con el canal libanés Al-Manar.

Tras detallar que “estar preparado para la guerra no significa desear la guerra”, ha aseverado que la preparación es necesaria precisamente para evitar la guerra. “Lo que hemos hecho en Irán es estar completamente preparados para enfrentarnos a cualquier amenaza”, ha agregado.

Araqchi ha afirmado que lo que obligó a EE.UU. e Israel a solicitar un alto el fuego durante la guerra de 12 días en pasado junio “fue precisamente nuestra capacidad para responder de manera efectiva”. “Nuestra preparación y nuestra fuerza disuasoria son factores clave para evitar que se repitan situaciones como esa”, ha recalcado.

No pueden erradicar tecnología nuclear de Irán

En cuanto a las destrucciones de las instalaciones nucleares de Irán en ataques estadounidenses-israelíes en la guerra de 12 días, ha declarado que la tecnología nuclear de Irán, desarrollada por científicos nacionales, “no puede ser erradicada por ataques externos”, ya que el conocimiento y la tecnología detrás de este programa es completamente autóctono.

“No es algo que hayamos importado de otros países, por lo que no puede ser destruido con unos pocos ataques aéreos. La tecnología sigue existiendo, es resistente y está aquí para quedarse”, ha apostillado.

Al ser cuestionado sobre si las iniciativas de Israel en la guerra representaron una debilidad para Irán y la Resistencia libanesa, Araqchi ha asegurado que “en términos estratégicos, tanto en Irán como en el Líbano, no fuimos sorprendidos”.

Ha apostillado que las fuerzas iraníes lograron asestar golpes duros a Israel en el mismo día de la guerra de 12 días, a pesar de la pérdida de algunos comandantes. “Nuestras fuerzas armadas mantuvieron su preparación y defendieron al país con gran eficacia, hasta que finalmente obligaron al enemigo a pedir un alto el fuego”, ha añadido.

No hubo sorpresa estratégica en ataques de julio

“Irán no fue derrotado y, lo más importante, los objetivos del enemigo no se cumplieron. Lo mismo ocurrió en el Líbano; a pesar de los golpes contra [el Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano] Hezbolá, la organización resistió durante 66 días y finalmente obligó al enemigo a una tregua. Por lo tanto, no creo que haya habido una sorpresa estratégica, aunque sí hubo algunas sorpresas tácticas”, ha resaltado.

De igual manera, ha dicho que la capacidad de Resistencia, respuesta de Irán y las fuerzas de Hezbolá fueron más allá de lo que esperaban, y esa es una de las razones por las cuales no lograron sus objetivos.

En cuanto a los disturbios en Irán apoyados por Washington y Tel Aviv, ha destacado que los oficiales de la agencia de espionaje de Israel (Mossad), así como de EE.UU. (CIA) están involucrados en los alborotos en Irán.

Al criticar el doble rasero de las autoridades estadounidenses, Araqchi ha mencionado que recientemente un oficial de inmigración mató a una mujer de 37 años en EE.UU., pero Trump lo justificó como un acto de “autodefensa”. También, ha puesto de relieve que las fuerzas iraníes no emplean armas letales contra los manifestantes, pero enfrentan críticas internacionales por su manejo de las protestas.

