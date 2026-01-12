“EEUU ha estado persiguiendo cruelmente al pueblo iraní desde 1953”

Un abogado de derechos humanos ha denunciado que Estados Unidos “ha estado persiguiendo cruelmente al pueblo iraní desde al menos 1953”.

“EE.UU., codicioso del petróleo iraní y enfurecido por su negativa a ceder ante la hegemonía regional del régimen racista israelí, ha estado persiguiendo cruelmente al pueblo iraní desde al menos 1953”, ha declarado este domingo el exdirector de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Craig Mokhiber, en su cuenta de red social X.

En 1953, EE.UU. utilizó una combinación similar de disturbios y presión económica para derrocar al gobierno democráticamente elegido del primer ministro Mohamad Mosadeq e instauró nuevamente la monarquía de Mohamadreza Shah Pahlavi.

“Cuando el pueblo iraní se levantó para liberarse del régimen asesino respaldado por EE.UU. en 1979, EE.UU. comenzó una campaña de 46 años de sanciones ilegales, interferencia y sabotaje de la CIA [la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos] y, en ocasiones, agresión militar directa”, ha añadido Mokhiber.

Tras haber saboteado la economía iraní y desplegado a “matones de la CIA y el Mossad (servicio de espionaje del régimen israelí)” para descarrilar las recientes protestas legítimas, EE.UU. y su socio, el régimen sionista, se están preparando para lanzar otro asalto militar ilegal y no provocado a este país rico en recursos, ha señalado.

“Si logran un cambio de régimen para instalar un gobierno títere de EE.UU., estarán encantados. Si no, estarán felices de matar a suficientes personas y destruir lo suficiente del país para sumirlo en el caos y asegurarse de que ya no sea un estado funcional”, ha puntualizado.

Tras destruir países como Afganistán, Irak y Libia a través de la guerra, los políticos estadounidenses pintarán al pueblo de Irán como “salvajes irracionales” que “nos odian por nuestra libertad”, ha argumentado.

Al final de su publicación, Mokhiber ha hecho un llamado al pueblo estadounidense y a las naciones libres del mundo para que detengan el desbocado ataque económico, militar y político del eje Israel-EE.UU. contra Irán y su pueblo.

Desde el 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

arz/hnb