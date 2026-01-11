Gobierno de Irán anuncia tres días de luto en honor a los mártires

El Gobierno de Irán ha anunciado tres días de luto nacional en honor a los mártires de “lucha de resistencia nacional de iraníes frente a EE.UU. y el régimen sionista”.

“El gabinete de ministros, en su declaración de hoy, declara tres días de luto público en homenaje a los mártires de la lucha de resistencia nacional del pueblo iraní frente a Estados Unidos y el régimen sionista. El pueblo de Irán ha experimentado de cerca cómo los criminales terroristas urbanos, con una violencia similar a la del (grupo terrorista) Daesh, atacaron a la amada nación, a los basiyíes (fuerzas voluntarias) y a las fuerzas de seguridad y policía, causando el martirio de numerosos inocentes, violencia que hasta hoy solo se había presenciado en las acciones de (los terroristas) de Daesh, respaldados por Estados Unidos”, reza el comunicado del Gobierno.

“El presidente de Irán, el señor (Masud) Pezeshkian, con profundo pesar por la pérdida de los hijos queridos de la patria, junto con su gabinete ministerial, se une al luto por los mártires valientes y dignos, y convoca al noble pueblo de Irán a participar en la marcha de resistencia nacional el lunes”, concluye la declaración.

Previamente, el Gobierno de la República Islámica de Irán también había invitado al pueblo a participar el lunes 12 de enero en una marcha en rechazo de los recientes actos terroristas en el país.

“Tal como lo demostraron durante la guerra de 12 días contra el régimen sionista y Estados Unidos, los participantes podrán mostrar nuevamente su unidad y cohesión nacional al mundo”, había remarcado el Gobierno.

Desde el 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

arz/hnb