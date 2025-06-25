Gobierno de Irán elogia la unidad nacional para derrotar a Israel

El Gobierno de la República Islámica ha destacado la unidad y resiliencia del “heroico pueblo de Irán” ante la reciente agresión del régimen sionista.

En una declaración, dirigida este miércoles al “heroico pueblo de Irán”, el Gobierno del país persa ha puesto de relieve que “la política de la República Islámica de Irán siempre ha sido la de nunca iniciar una agresión, sino la de cesar decisivamente cualquier aventurerismo, violación o asalto”.

Sin embargo, ante la agresión de Israel, a la que se sumó Estados Unidos, tras 12 días de resistencia de autoridades, militares y pueblo, “en un ambiente de solidaridad y cohesión” el régimen sionista y sus adláteres se vieron obligados a capitular y proponer un alto el fuego.

“Esta monumental e histórica victoria debe su éxito, sobre todo, al pueblo que, con paciencia y perseverancia, logró el triunfo e hizo que el enemigo se arrepintiera de sus ambiciones. Los iraníes han demostrado una vez más en este conflicto que son una nación unida, leal y abnegada, que se mantiene firme bajo la preciada bandera de Irán, soportando todas las adversidades para defender su patria”, resalta el mensaje.

Asimismo, ha dejado claro que el Gobierno de la República Islámica de Irán prioriza la preservación y el mantenimiento de esta unidad nacional, abarcando todas las perspectivas y facciones que juntas conforman el vibrante espectro de la solidaridad y la cohesión.

Esta agresión demostró que cuando la patria está en juego, todos los pueblos, unidos en la cohesión nacional, están listos para defender su país y su territorio hasta el último aliento. Ningún régimen artificial ni subordinado puede socavar la unidad, la identidad nacional ni el poder disuasorio de Irán, recalca la nota.

El 13 de junio, el régimen sionista, en clara violación del derecho internacional y la soberanía de la República Islámica de Irán, atacó militarmente zonas de Teherán y otras ciudades, incluidas las instalaciones nucleares del país. En este acto terrorista, varios científicos, soldados y civiles fueron asesinados.

Estados Unidos también se unió a la guerra del régimen sionista contra Irán el 23 de junio, atacando directamente las instalaciones nucleares de Fordo, Natanz e Isfahán.

Ese día por la noche, en una medida de represalia, Irán bombardeó la base estadounidense en Catar.

El martes por la mañana, el presidente de Estados Unidos declaró un acuerdo de alto el fuego entre Irán y el régimen sionista.

