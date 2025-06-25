Irán defiende ante CSNU su respuesta a agresiones de EEUU

Irán aclara al Consejo de Seguridad que su ataque a la base estadounidense Al-Udeid fue plenamente conforme a los derechos internacional y humanitario.

En una carta remitida el martes al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) tras el ataque de la República Islámica de Irán a la mencionada base de EE.UU. en Catar, el embajador y representante de Irán ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Amir Said Iravani, dejó en claro que dicha operación fue en respuesta a los ataques aéreos ilegales e injustificados de EE.UU. a las instalaciones nucleares pacíficas de Irán, que se encuentran bajo las supervisiones de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), por los cuales el presidente estadounidense, Donald Trump, es considerado pública e inmediatamente responsable.

“Ejerciendo el derecho inherente a la legítima defensa bajo el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y en respuesta a la acción agresiva de los Estados Unidos, que violó la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán y constituyó un ataque armado y fue respondida ante el silencio y la inacción del Consejo de Seguridad a pesar de los repetidos llamados de Irán a una acción decisiva, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán llevaron a cabo el 23 de junio de 2025 una acción defensiva, legítima y proporcionada bajo el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, apuntando a la base aérea estadounidense en Al-Udeid, ubicada en Catar”, subrayó el embajador iraní.

Iravani afirmó que las acciones de la República Islámica de Irán se ajustan plenamente al derecho internacional y al derecho internacional humanitario, y enfatizó que la base atacada se encuentra a una distancia considerable de zonas urbanas y residenciales, de modo que se evitan daños colaterales.

Asimismo, subrayó que esta medida defensiva y legítima no representa ninguna amenaza para el Estado amigo y hermano catarí, ni para su noble pueblo. “Irán mantiene su compromiso de mantener y fortalecer las relaciones amistosas de larga data entre ambos países”, apostilló.

Las Fuerzas Armadas iraníes dispararon misiles contra la base aérea estadounidense Al-Udeid en Catar el lunes por la noche, después de que Estados Unidos atacara tres instalaciones nucleares iraníes el domingo, convirtiéndose en parte directa de la guerra de agresión que el régimen israelí inició contra Irán el 13 de junio.

El Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ya había advertido a Estados Unidos que su intervención militar en este conflicto le causaría un daño irreparable.

