Líder: Revolución sorprendió a Occidente; Irán impulsa su poder nacional

El Líder iraní, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, afirma que la Revolución Islámica sorprendió a Occidente y enfatiza que el sistema político de Irán es estable.

En un discurso ofrecido hoy miércoles en la ceremonia de conmemoración del 36.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica de Irán, el Imam Jomeini (que en paz descanse), el Líder ha subrayado que el Imam Jomeini es un gran hombre cuya presencia en el mundo aún es tangible, y que el impacto de su revolución es claramente visible para la gente de todo el mundo.

El ayatolá Jamenei se ha referido al Imam Jomeini (P) como el arquitecto de la Revolución Islámica, y una figura grande cuya influencia, hoy, después de más de treinta años de su fallecimiento, puede ser claramente observada en el mundo contemporáneo.

Esto, mientras, ha proseguido, hay un declive de la posición de Estados Unidos en el mundo, y un odio hacia el sionismo, los dos por la influencia de la Revolución Islámica.

“Hoy en día en el mundo occidental, se ve un movimiento de aversión hacia los valores occidentales; el Imam lo creó”, ha asegurado agregando que “la Revolución Islámica en Irán sorprendió al mundo occidental. No creían que un solo clérigo, sin equipo ni recursos financieros, pudiera liderar a una nación en la batalla”.

Asistencia y discurso en los actos por el 36.º aniversario del fallecimiento del fundador de la República Islámica, el imam #Jomeiní.

De hecho, ha proseguido, “no pensaban que esta Revolución y este Imam pudieran expulsar a los estadounidenses y sionistas, que durante años habían arraigado en Irán y controlaban todos los asuntos del país”.

El ayatolá Jamenei se ha referido a las conspiraciones de EE.UU. y el régimen de Israel durante los años transcurridos de la Revolución Islámica, señalando dichos complots fueron diseñados para debilitar la República Islámica, “pero día tras día su poder aumentó”, ha agregado.

“La República Islámica resistió todas las conspiraciones, planes y enemistades. Tal vez, si contamos, más de mil complots fueron neutralizados por la República Islámica, y algunos de ellos también fueron respondidos”, ha indicado.

“Lo importante es que estas conspiraciones fueron llevadas a cabo con el objetivo de debilitar a la República Islámica, pero no solo no lograron debilitarla, sino que la República Islámica ha incrementado día a día sus capacidades y su poder; no solo dentro del país, sino también fuera de él, las diversas capacidades de la República Islámica han aumentado”, ha celebrado, asegurando que el país persa “seguirá fortaleciendo su poder nacional integral en todo lo que pueda”.

En otra parte de sus declaraciones, el titular iraní ha remarcado que la independencia nacional no implica falta de conexión con otros países, sino, esto significa que la nación y el país de Irán deben ponerse de pie y no esperar la luz verde o roja de Estados Unidos ni de otros países como este: “Un punto clave de la independencia nacional es el principio de ‘nosotros podemos’”, ha apostillado.

En este sentido, ha resaltado el éxito de Irán en acceder al ciclo de combustible nuclear, subrayando que la industria nuclear no se limita solo a la energía, sino, es una industria madre que tiene efectos en numerosos campos científicos.

El Líder ha hecho énfasis en que el enriquecimiento de uranio es un tema primordial de la cuestión nuclear, por lo que los enemigos también se han enfocado en este asunto.

El ayatolá Jamenei ha recordado que en el pasado, Irán experimentó la falta de fiabilidad de Estados Unidos para el suministro del uranio enriquecido al 20 % como combustible.

“Lo que busca Estados Unidos es que Irán no tenga una industria nuclear y necesite a Estados Unidos. Nuestra respuesta a las tonterías de Estados Unidos es clara: no pueden hacer nada en este asunto”, ha aseverado.

Conforme ha avisado el Líder, el plan de Estados Unidos en el tema nuclear es completamente contrario al principio de ‘nosotros podemos’ de Irán.

Líder de Iran se opone a la propuesta presentada por EEUU en el marco de diálogos nucleares indirectas



El plan presentado por los estadounidenses es totalmente al contrario del lema "nosotros podemos", resalta.





“¿Por qué se entrometen en si Irán tiene o no tiene enriquecimiento (nuclear)? ¡No es asunto suyo! ¿Quiénes se creen que son?”, ha cuestionado.

Los crímenes del régimen sionista en Gaza son impactantes

En otra parte de sus declaraciones, el ayatolá Jamenei ha denunciado los crímenes impactantes del régimen sionista en Gaza.

Asimismo, ha asegurado que “Estados Unidos es cómplice en dichos crímenes y debe ser expulsado de la región”.

Para el Líder, los gobiernos islámicos hoy tienen una gran responsabilidad en el tema de Palestina. “Hoy no es momento de conciliaciones, de cálculos políticos ni de neutralidad. Hoy no es el día para guardar silencio”, ha enfatizado.

Ha proseguido que “si algún gobierno entre los gobiernos islámicos apoya de cualquier forma al régimen sionista, debe saber con certeza que llevará la vergüenza eterna marcada en su frente”.

El régimen sionista está colapsando

El Líder, de igual modo, ha alertado a los gobiernos que Israel no traerá seguridad a ningún país, pues el régimen ocupante “está colapsando por un decreto firme de Dios”.

