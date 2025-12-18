Estudiantes iraníes expresan su firme apoyo al pueblo venezolano

Estudiantes iraníes expresaron su respaldo al pueblo venezolano, destacando la defensa de la soberanía, la cooperación entre naciones y el rechazo a la injerencia extranjera.

La Embajada de Venezuela en Irán recibió este jueves a estudiantes iraníes provenientes de la ciudad noroccidental de Tabriz, quienes expresaron su respaldo al país caribeño. Durante el encuentro, destacaron la importancia de la soberanía y la cooperación entre ambas naciones.

Los estudiantes manifestaron su rechazo a cualquier forma de injerencia que afecte el desarrollo de las naciones. Asimismo, resaltaron su mensaje de unidad, que describieron como un puente simbólico entre los dos países que comparten desafíos y aspiraciones comunes.

Durante la ceremonia, el embajador de Venezuela, se refirió a lo que calificó como las intenciones de Estados Unidos de amenazar al país suramericano bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Condenó la piratería estadounidense contra su buque petrolero, así como recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre la apropiación del petróleo venezolano.

El embajador venezolano recordó que su país no se paraliza por las amenazas ni las agresiones. Subrayó la unión entre el pueblo venezolano y las fuerzas armadas y policiales como elemento clave para la defensa de la soberanía nacional.

