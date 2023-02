Castillo: Gobierno “genocida” de Boluarte no representa a peruanos

El expresidente peruano Pedro Castillo considera genocida y dictador al gobierno de Boluarte, diciendo que la masacre de manifestantes supone terrorismo de Estado.

“Considero que sigo siendo presidente del Perú, como peruano no reconozco a este Gobierno genocida como representante del Perú. Hablo no solo como presidente, hablo como peruano, este Gobierno dictador no nos representa”, denunció este martes Castillo en una entrevista con el diario español El Salto.

El exmandatario peruano, que se encuentra en prisión preventiva desde diciembre, calificó la represión policial de las recientes protestas antigubernamentales como una masacre y el terrorismo de Estado por el Gobierno de Dina Bolurate.

Asimismo, indicó que tras intentar cerrar el Congreso, quiso poner al pueblo peruano por encima de todo, mientras aseguró que jamás buscó subvertir el orden constitucional.

En otra parte de sus declaraciones, señaló que su destitución constituía una maniobra de la derecha peruana, en línea con los intereses de la derecha internacional, los grupos neoliberales e imperialistas.

Castillo permanece detenido desde que el Poder Judicial dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra, mientras es investigado por la presunta comisión de delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, después de que haya intentado cerrar el Congreso.

Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, asumió el gobierno en reemplazo del izquierdista mandatario, y desde entonces siguen expandiéndose protestas en todo el país con movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de vías que piden un adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y la puesta en libertad de Castillo.

Ante la ola de protestas en Perú, Boluarte declaró estado de emergencia y desplegado al Ejército en las calles, a raíz de las violentas jornadas de protestas, durante las cuales, hasta el momento, unas 70 personas han perdido la vida.

sre/tqi