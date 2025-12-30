Descontento por demolición de monumento de amistad China-Panamá

La demolición de un monumento a la amistad chino-panameña provoca rechazo social y sospechas políticas en Panamá ante la retórica anti China impulsada por EE.UU.

La demolición de un monumento histórico que honra la amistad chino panameña y los aportes de esa comunidad asiática al país del Canal ha generado descontento de amplios sectores de la sociedad y despierta suspicacias en medio de la retórica anti China impulsada desde Estados Unidos en la región.

Sin previas explicaciones, la noche del sábado 27 de noviembre el monumento en el mirador de la Amistad entre China y Panamá fue demolido por órdenes de la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba, alegando motivos de seguridad debido a daños en su infraestructura y a pesar del llamado de la comunidad china del país a lo largo del año para dar mantenimiento ante el deterioro.

La obra levantada entre 2004 y 2007 era un homenaje a los más de 170 años de aportes de la comunidad china al país, durante la construcción del ferrocarril transístmico y el Canal de Panamá a finales del siglo XIX y este derribo ha provocado el descontento, no solo de la población de ascendencia china, sino de amplios sectores de la sociedad.

Tras la demolición del monumento, la Asociación China de Panamá ha solicitado una investigación sobre la forma en que se llevó a cabo la acción en medio de las celebraciones de fin de año en el país centroamericano.

También surgen suspicacias tras la retórica anti china impulsada desde inicios de año por el gobierno de Donald Trump en toda la región y aunque desde la presidencia panameña ya se habla de reconstruir inmediatamente el monumento en el mismo sitio del Puente de las Américas sobre el Canal de Panamá, las repercusiones han llegado a Pekín, desde donde también exigen una pesquisa.

John Alonso, la Ciudad de Panamá

rfm/hnb