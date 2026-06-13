Pyongyang denuncia “exportación de guerra” por EEUU a Corea del Sur

Corea del Norte ha advertido que la venta de misiles aire-aire por casi 300 millones de dólares por EE.UU. a Corea del Sur agravará las tensiones en la península coreana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, ha condenado la decisión de Estados Unidos de autorizar la venta a Corea del Sur de misiles avanzados aire-aire y equipos relacionados, advirtiendo que la medida agravará las tensiones en la península coreana, según ha informado este sábado la agencia estatal KCNA.

El director general de Política Exterior de la Cancillería norcoreana ha afirmado que la cooperación militar entre Washington y Seúl se está fortaleciendo de manera sistemática, pese a lo que ha descrito como una creciente preocupación internacional por el aumento de las tensiones en la península y sus alrededores.

El funcionario ha señalado como ejemplo más reciente la aprobación por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos de una venta militar al extranjero valorada en cerca de 300 millones de dólares, que incluye misiles avanzados aire-aire y equipos conexos para Corea del Sur.

“Las exportaciones de armas de Estados Unidos son exportaciones de guerra”, ha afirmado el funcionario, añadiendo que Corea del Norte continuará reforzando su capacidad de disuasión defensiva para mantener el equilibrio de poder en la región.

Corea del Norte critica de forma habitual la cooperación militar entre Estados Unidos y Corea del Sur, al considerar que constituye una preparación para la guerra.

En la actualidad, alrededor de 28 500 militares estadounidenses están desplegados en Corea del Sur; unas fuerzas que tradicionalmente han tenido la misión de disuadir a Corea del Norte, pero cuyo papel en los últimos años, en el contexto de la creciente rivalidad entre Washington y Pekín, ha adquirido dimensiones más amplias.

Corea del Sur, como una de las potencias económicas de la región, que actualmente enfrenta tensiones económicas y escasez de combustible debido a la crisis generada por Estados Unidos y el régimen sionista en el Golfo Pérsico, busca al igual que Japón ampliar y desarrollar su poder militar en la región.

ayk