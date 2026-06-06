Panameños marchan contra la reactivación minera y el “mal gobierno”

Miles de panameños vuelven a las calles para rechazar las políticas del Gobierno, el extractivismo minero, el desempleo, la corrupción y la persecución social.

Este jueves 4 de junio distintas organizaciones volvieron a las calles en Ciudad de Panamá para manifestar su rechazo a las intenciones del gobierno y algunos círculos empresariales de reactivar las operaciones de la mina de cobre de Donoso, cuyo contrato fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2023.

Esta acción tiene lugar apenas unas horas después de que el presidente José Raúl Mulino anunciara desde Grecia, donde se encuentra en un viaje oficial, la conformación de un equipo compuesto por los encargados de los Ministerios de Comercio e Industrias, Economía y finanzas, y Ambiente para definir el futuro de la mina .

La auditoría integral del proyecto que debía ser entregada el pasado 29 de mayo fue aplazada de manera indefinida por la empresa SGS aunque existen señalamientos de que más del 90% de esa revisión se basa en documentos de la propia empresa First Quantum Minerals (FQM).

Pero esta marcha también recogió el descontento popular frente a otros elementos que inciden en la desaprobación del actual gobierno.

La Ciudad de Panamá, John Alonso

frr/hnb