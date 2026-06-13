Protestan en Sevilla para pedir liberación de activistas de Convoy Sumud

Manifestación en Sevilla exige la liberación de activistas del Convoy Sumud detenidos rumbo a Gaza, en huelga de hambre y sed bajo creciente presión internacional.

Decenas de activistas de trece países, entre ellos España, han iniciado una huelga de hambre global para exigir la liberación inmediata de los miembros del Convoy Terrestre Global Sumud detenidos en el este de Libia cuando se dirigían a entregar ayuda humanitaria a Gaza. Los organizadores afirman que los detenidos llevan ya diez días sin comida ni agua, en lo que describen como condiciones inhumanas dentro de centros secretos de detención.

La movilización se ha extendido a los cinco continentes, con acciones de solidaridad en países como Canadá, Estados Unidos, Italia, Sudáfrica y España. También se han convocado concentraciones frente a embajadas libias y ministerios de Asuntos Exteriores para exigir una intervención diplomática urgente.

Los organizadores acusan a las autoridades del este de Libia, lideradas por Khalifa Haftar, de una ofensiva más amplia contra el activismo de apoyo a Palestina. El activista español Daniel Lobato, integrante del Convoy Terrestre en Libia, también destaca la influencia de actores externos en la configuración del poder en la región en medio de la inestabilidad política.

Desde Sevilla, esta protesta denuncia la detención de los activistas de la Flotilla Sumud en Libia, que organizaciones califican como una criminalización del activismo solidario con Palestina. Los detenidos cumplen ya diez días en huelga de hambre y sed en condiciones inhumanas. Se denuncia además la inacción de los gobiernos occidentales ante lo que describen como el secuestro de sus nacionales.

Alberto García, Sevilla

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