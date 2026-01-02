Israel mata a 7488 estudiantes y personal educativo en 2025

El Ministerio palestino de Educación denunció que Israel ha causado numerosas víctimas entre estudiantes y docentes en Gaza y Cisjordania durante 2025.

Durante 2025, el ejército israelí mató al menos a 7488 estudiantes y personal educativo en escuelas y universidades de Gaza y Cisjordania, mientras que otras 10 557 personas resultaron heridas, según el Ministerio de Educación palestino.

La mayoría de las víctimas se registraron en la Franja de Gaza, aunque 38 estudiantes murieron en Cisjordania en medio de la escalada de violencia tras la guerra en Gaza.

Además, 415 docentes y personal administrativo perdieron la vida y 912 resultaron heridos. Más de 48 educadores también fueron secuestrados en Cisjordania.

Desde octubre de 2023, las fuerzas israelíes han causado la muerte de 71 271 palestinos en Gaza, principalmente mujeres y niños, y han herido a 171 233 personas.

A pesar del frágil alto el fuego del 10 de octubre de 2025, al menos 415 personas murieron en Gaza debido a ataques que también han restringido la entrada de ayuda humanitaria, agravando la crisis sanitaria.

La ocupación israelí ha intensificado la violencia en Cisjordania, afectando gravemente a la población palestina. Según informes, al menos 1102 personas han muerto y casi 11 000 han resultado heridas, mientras que alrededor de 21 000 han sido detenidas por las fuerzas israelíes.

