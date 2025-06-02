Israel destruye el único centro de diálisis del norte de Gaza

El ejército de Israel destruye completamente el único hospital de diálisis renal en el norte de Gaza en el marco de la limpieza étnica del pueblo palestino.

En un nuevo crimen contra el sistema sanitario en la asediada Franja de Gaza, el ejército del régimen de ocupación israelí bombardeó la tarde del domingo el Centro de Diálisis Renal Noura al-Kaabi.

Según la agencia oficial de noticias palestina WAFA, el hospital era el único en el norte del enclave palestino que ofrecía servicio a pacientes en las zonas de Beit Lahia, Beit Hanun, Yabalia y la aldea de Umm al-Nasr.

El centro fue blanco de varios ataques israelíes, lo que provocó que la mayoría de las máquinas de diálisis resultaran dañadas, dejando solo 8 máquinas en funcionamiento. Ahora este sitio está completamente destruido.

Al respecto, el Ministerio de Salud de Gaza ha informado que el 41 % de los pacientes con insuficiencia renal han perdido la vida desde el inicio de la guerra en Gaza debido a la falta de centros de diálisis.

“La ocupación está trabajando con una metodología peligrosa para vaciar el norte de la Franja de Gaza de hospitales y centros de atención especializada”, ha alertado denunciando la destrucción del centro renal Noura al-Kaabi.

El director general del Ministerio de Salud de Gaza, Munir Al-Boursh, al publicar imágenes del hospital Noura al-Kaabi ha enfatizado que el centro atendía a más de 160 pacientes luego de su renovación y reapertura.

Tanto la mencionada Cartera palestina como las agencias de ayuda han advertido repetidamente que el colapso del sistema de salud debido al bloqueo y la prevención de la ayuda humanitaria ha creado un desastre humanitario sin precedentes en Gaza.

El ataque sigue un patrón más amplio de las agresiones israelíes contra el sistema de salud de Gaza, donde los hospitales y centros médicos han sido bombardeados, atacados y destruidos repetidamente y, como resultado, el pueblo palestino tiene un acceso muy limitado a los servicios médicos.

La crisis humanitaria en Gaza se ha agravado de forma drástica desde el 18 de marzo, cuando el régimen israelí violó el acuerdo de alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS).

