Resistencia condena asesinato de la reportera palestina por Israel

El Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) condenó enérgicamente el miércoles el asesinato a tiros de la periodista palestina Shireen Abu Akleh por parte del régimen sionista en la ocupada Cisjordania, calificándolo de un crimen deliberado contra todos los periodistas que buscan exponer los hechos y los crímenes del enemigo sionista contra los palestinos.

“El mundo y todas las instituciones internacionales deben actuar con responsabilidad y condenar este crimen atroz y responsabilizar y llevar ante la justicia a los líderes del régimen sionista de ocupación que han violado todos los principios y leyes internacionales”, manifestó HAMAS mediante un comunicado.

El movimiento palestino también elogió los esfuerzos que hizo la reportera palestina de la cadena catarí Al Jazeera por narrar los acontecimientos en Palestina y expresar el dolor y el sufrimiento de la nación, subrayando que su asesinato no impide que los medios transmitan la realidad y expongan la brutalidad y los actos terroristas del régimen contra el pueblo palestino y sus lugares sagrados.

Por su parte, las Brigadas Ezzedin Al-Qassam, brazo militar de HAMAS, expresó por separado sus condolencias por el martirio de Abu Akleh, calificando el martirio de la reportera como “la culminación de la brutalidad del régimen de Israel”.

