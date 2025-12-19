Sheinbaum pide a la ONU intervenir para evitar ataque a Venezuela

México reitera su posición de no intervención sobre el conflicto entre EE.UU. y Venezuela y hace un llamado a ONU a que actúe para evitar “un derramamiento de sangre”.

La tensión en la región caribeña subió de nivel en las últimas horas con la orden de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos sobre un bloqueo total y completo de los buques sancionados que entren y salgan de Venezuela.

La cancillería venezolana calificó el bloqueo como una medida irracional que tiene el objetivo de robar las riquezas naturales del país. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó cualquier tipo de injerencia con la esperanza de que no haya una intervención militar en Venezuela.

El gobierno venezolano, pidió una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, hasta el momento no hay respuesta del organismo, pero el gobierno mexicano hizo un llamado para que la ONU aparezca y busque una vía pacífica.

México tiene una larga tradición de respeto a la soberanía de los pueblos y a través de la presidenta Sheinbaum en este 2025, ha delimitado su independencia en varias ocasiones ante la ofensiva verbal del presidente estadounidense quien ha dejado sobre la mesa la versión de que podrían haber ataques militares contra narcotraficantes en suelo mexicano.

Por eso desde el Congreso mexicano, se ha reforzado la política exterior de México.

México lo dejó muy claro: está en contra de cualquier tipo de intervención en Venezuela, debe prevalecer el respeto a las vías diplomáticas y las Naciones Unidas deben tener un papel más activo en conflictos internacionales.

Arturo Calvillo, Ciudad de México.

