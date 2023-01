Hezbolá de Irak: Imam Jamenei es la figura prominente de la era

El movimiento Hezbolá de Irak condena la blasfemia de Charlie Hebdo y afirma que el Líder de Irán es la figura islámica más destacada y grande de la era actual.

El portavoz de la Resistencia iraquí Al-Nuyaba, Nasr al-Shammari, ha denunciado este miércoles la censura y las restricciones que se están produciendo en el espacio virtual y mediático contra figuras islámicas antiestadounidenses, y ha afirmado que estos mismos medios son fuente de todo tipo de insultos y odio contra estos personajes.

El vocero ha considerado las recientes caricaturas insultantes de la revista francesa Charlie Hebdo como el último ejemplo de dicho enfoque, mientras que, ha subrayado que “el Líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, es la figura islámica más destacada y grande de nuestra época”.

Al-Shammari ha advertido de que mezclar las diferencias políticas con aspectos religiosos y espirituales puede llevar a países y naciones a peligrosos abismos, por lo tanto, es necesario que las personas sabias y justas de las naciones libres del mundo enfrenten con toda fuerza este tipo de acciones.

Recientemente, la revista Charlie Hebdo ha publicado una serie de caricaturas desagradables que representan a la principal figura religiosa y política de la República Islámica de Irán, el ayatolá Jamenei, medida que ha sido denunciada por diferentes grupos políticos y ha generado una crisis diplomática con París, por su apoyo a la insultante publicación.

Irán ha dejado claro que no acepta bajo ningún contexto insultar a sus valores y que Francia no tiene el derecho de justificar insultos a otras naciones so pretexto de “la libertad de expresión”.

De este modo, ha enfatizado que estos insultos no pueden crear una ruptura en el camino y avance del Sistema sagrado de la República Islámica bajo el liderazgo del ayatolá Jamenei.

