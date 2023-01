Yemen a Charlie Hebdo: Líder de Irán es el referente islámico mundial

Yemen condena las caricaturas profanas de una revista gala sobre figuras musulmanas, como el Líder de Irán, y lo destaca como “referente islámico mundial”.

En un comunicado emitido este martes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Yemen ha condenado la reciente publicación de la revista francesa Charlie Hebdo que blasfema e insulta las figuras y los símbolos religiosos islámicos.

En concreto, la Cancillería yemení ha repudiado la publicación de caricaturas ofensivas contra la figura islámica representada por el ayatolá Seyed Ali Jamenei (Líder de la Revolución Islámica de Irán). “Es un referente islámico mundial”, alaba.

En la nota recogida por la agencia local de noticias Saba News, la Cartera yemení ha dejado claro que este tipo de medidas provocan desacuerdos, odio y hostilidad entre pueblos y religiones y ha hecho un llamado al Gobierno francés para que asuma su responsabilidad y se aleje del doble rasero en el uso de los valores de la libertad de expresión.

El comunicado ha recordado a países occidentales que las diferencias políticas con la República Islámica de Irán no deben dar motivo de ofensa a símbolos nacionales y religiosos.

El Ministerio de Exteriores de Yemen insta a los gobiernos de Francia y de otros países europeos a tomar medidas serias para evitar el uso indebido de los conceptos de libertad de expresión para propagar semillas de sedición, odio y guerras.

Además, ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) que condene la revista Charlie Hebdo y comience a discutir sobre cómo proteger los valores de los derechos humanos y la libertad frente al abuso por razones políticas y de otro tipo.

La revista semanal se ha mantenido en el ojo del huracán por sus caricaturas frecuentes en los últimos años, principalmente debido a sus ataques sin restricciones contra el Islam y las santidades islámicas en nombre de la libertad de expresión.

Recientemente, la revista con sede en París, la capital gala, ha publicado una serie de caricaturas desagradables que representan a la principal figura religiosa y política de la República Islámica de Irán, el ayatolá Jamenei, medida denunciada por las autoridades iraníes como “insultantes” e “incultas”.

Irán ha dejado claro que no acepta bajo ningún contexto insultar a sus valores y que Francia no tiene el derecho de justificar insultos a otras naciones so pretexto de “la libertad de expresión”.

Como “la primera etapa” de la respuesta de Irán a esta decisión de la revista satírica gala apoyada por París, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní anunció el cierre del Instituto Francés de Investigación en Irán (IFRI). El domingo, decenas de personas protestaron también frente a la embajada de Francia en Teherán donde quemaron las banderas de Francia en protesta contra la blasfemia.

