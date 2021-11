Irán no aceptará firma de Biden como garantía del acuerdo nuclear

La Cancillería iraní duda del proceder de la Administración Biden ante el acuerdo nuclear, por lo que le urge garantías sólidas del levantamiento de las sanciones.

“La actual Administración de EE.UU. [presidida por Joe Biden] ha demostrado que no puede validar sus garantías, y la firma del presidente estadounidense no es tan confiable como alegan, por lo que es natural que Irán enfatice tanto en recibir las garantías necesarias”, ha afirmado este viernes el portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, en una rueda de prensa.

El titular persa ha ratificado que las conversaciones en Viena solo buscan un objetivo: el levantamiento efectivo y verificable de las sanciones impuestas contra Irán, tras la salida de EE.UU. del acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés).

En este contexto, el vocero ha puesto de relieve que, si Washington participa en dichas conversaciones con la meta de eliminar los embargos, “el acuerdo definitivamente volverá a entrar en vigor en el menor tiempo posible”.

Luego de condenar la inacción de los países europeos firmantes del PIAC (el Reino Unido, Francia y Alemania) en cumplir sus compromisos, Jatibzade ha dicho que Washington no solo impuso sanciones unilaterales a la República Islámica, sino que también mostró hasta qué punto Europa está bajo su control.

Después de abandonar el convenio, Estados Unidos reimpuso todos los embargos que se habían levantado tras el pacto firmado en 2015, e impulsó una campaña de “máxima presión” para obligar a Teherán a sentarse a la mesa de diálogo y forjar uno nuevo.

A pesar de que la Administración de Biden habla de su intención de regresar al PIAC, sigue con la política de “máxima presión”, enviando así el mensaje de que no es para nada confiable, según denuncia Teherán.

Irán, al rechazar cualquier concesión más allá del marco del pacto, ha aseverado que en el próximo encuentro—previsto para el 29 de noviembre— solo se abordará la eliminación de las medidas punitivas antiraníes.

mmo/ctl/rba