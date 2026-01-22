Agentes federales de EEUU detuvieron a un niño de 5 años en Minnesota

Agentes federales de inmigración detuvieron a un niño de cinco años en Columbia Heights, Minnesota, lo que provocó duras críticas de funcionarios escolares y comunitarios.

Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años, fue detenido junto con su padre el martes por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en la entrada de su casa, poco después de regresar de su clase preescolar.

Los funcionarios escolares señalaron que el niño también fue utilizado como cebo, ya que los oficiales lo hicieron tocar la puerta y pedir que lo dejaran entrar, con el fin de verificar si había alguien más dentro de la vivienda.

“¿Por qué detener a un niño de 5 años? No pueden decirme que este niño será clasificado como un delincuente violento”, afirmó la superintendente de las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Además, el Distrito Escolar Público de Columbia Heights informó que tres de sus estudiantes habían sido arrestados previamente, lo que el

A principios de este mes, dos niños fueron detenidos, mientras que una niña de 10 años fue secuestrada hace dos semanas por agentes de ICE cuando se dirigía a la escuela con su madre.

Los líderes comunitarios creen que algunas de las tácticas de ICE para detener a presuntos inmigrantes indocumentados son demasiado agresivas y traumáticas para los niños pequeños.

“Los agentes de ICE han estado rondando nuestros vecindarios, rodeando nuestras escuelas, siguiendo nuestros autobuses, entrando en nuestros estacionamientos y llevándose a nuestros niños. La sensación de seguridad en nuestra comunidad y alrededor de nuestras escuelas está destrozada, y nuestros corazones, destrozados”, recalcaron los líderes comunitarios.

Mientras tanto, los funcionarios sostuvieron que los agentes de ICE han continuado merodeando por las áreas escolares, intimidando a estudiantes, personal y padres como parte de una intensificación de las medidas de cumplimiento.

Anteriormente, la gente celebró manifestaciones contra ICE para condenar el asesinato de Renee Good, una madre de tres hijos, en Minneapolis, Minnesota, frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, a principios de este mes.

Después de este incidente, los líderes locales criticaron la presencia de ICE en la zona, y el alcalde demócrata de Minneapolis, Jacob Frey, le dijo a la agencia que “se fuera de Minneapolis”.

La administración Trump acusó a Good de intentar atropellar a una agente de ICE con su automóvil. El intento de la mujer de huir de los brutales agentes de ICE fue descrito como un acto de “terrorismo doméstico”. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido los procedimientos violentos de las agencias federales contra inmigrantes.

mbn/hnb