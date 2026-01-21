Protestan por políticas migratorias de Trump en aniversario de su mandato

En el aniversario del mandato de Trump, miles de estadounidenses marcharon frente en varias ciudades para expresar su rechazo a las medidas migratorias y a ICE.

Desde Washington, DC, hasta pequeños pueblos como Asheville, Carolina del Norte, los manifestantes salieron a las calles en oposición a la agresiva represión de la administración Trump contra los inmigrantes indocumentados.

En Washington, cientos de manifestantes se reunieron, cantando consignas como “No ICE, no KKK, no USA fascista”, reflejando las crecientes preocupaciones sobre las acciones militarizadas de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU (ICE).

Los manifestantes también se reunieron en universidades, con estudiantes en Cleveland, Ohio, cantando “No odio, no miedo, los refugiados son bienvenidos aquí”.

En Santa Fe, Nuevo México, estudiantes de secundaria abandonaron las clases para asistir a una manifestación “Detengan el Terror de ICE” en el capitolio estatal.

“Donald Trump, que quede claro: los inmigrantes son bienvenidos aquí” y “Uníos y luchad por los derechos de los inmigrantes”, clamaron el martes asistentes de todas las edades que se congregaron frente al Ayuntamiento de Dallas y recorrieron varias calles del centro para transmitir un mensaje claro de oposición a las acciones federales que consideran injustas para la comunidad inmigrante.

Varios oradores destacaron que esperan que estas protestas permitan a los miembros de la comunidad conectarse con personas en posiciones de apoyo y generar cambios concretos en las políticas migratorias.

Thousands of civilians in Dallas,Texas took to the streets to demand the withdrawal of the Trump regime ICE troops from their city. #3E #EndImpunity #justiceforgood #GoodVsEvil pic.twitter.com/p6JQhCgt15 — Anonymous (@YourAnonCentral) January 9, 2026

La movilización sigue otra protesta celebrada el 8 de enero, cuando más de 400 personas exigieron mayor supervisión de las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Luis Montes, uno de los participantes, sostuvo un cartel que decía “Si te hubieran separado de tu familia, tú también estarías aquí” y afirmó: “Estoy aquí para defender a los inmigrantes que no tienen voz. Quiero ser su voz, porque yo mismo fui inmigrante en algún momento”.

Protesters decry ICE at Dallas City Hall, one year after Trump’s inauguration https://t.co/7zTsSIgt0K — Dallas Morning News (@dallasnews) January 21, 2026

Los manifestantes subrayaron que las políticas de ICE afectan directamente a miles de personas en la región y exigieron respuestas inmediatas de las autoridades.

La protesta recibió amplia cobertura mediática y en redes sociales, evidenciando el descontento ciudadano y la voluntad de la comunidad de alzar la voz frente a decisiones gubernamentales que impactan la vida diaria.

Tras su retorno a la Casa Blanca, Trump ha expulsado de su país a miles de migrantes irregulares.

El 8 de enero, los agentes federales del ICE en Mineápolis, Minnesota, dispararon a Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, quien intentó impedir con su vehículo una operación de deportación de migrantes.

En las últimas semanas, diversas ciudades estadounidenses fueron escenario de masivas protestas en rechazo de la acción del ICE y a fin de exigir justicia para la víctima.

mep/ncl/tqi