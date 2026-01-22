Nicaragua urge a refundar la ONU por la crisis del sistema global

Nicaragua insiste en refundar la ONU, afirmando que el organismo ya no protege soberanía ni paz. Autoridades alertan fallas del sistema multilateral ante crisis globales.

Urge refundar la Organización de Naciones Unidas (ONU), es la demanda que recientemente ha sido reiterada por los copresidentes nicaragüenses Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante la incapacidad del organismo de defender la soberanía y paz de los pueblos.

La ONU no responde a las necesidades actuales de los pueblos que exigen la igualdad entre las naciones, el respeto a su soberanía y al modelo de desarrollo que desea cada país.

Naciones Unidas ha fallado en detener el genocidio en Gaza, el bloqueo criminal a Cuba, tampoco ha podido frente a la intervención militar en Venezuela y el secuestro de su presidente Maduro por parte de Estados Unidos, coinciden analistas.

Carlos Daniel Jarquín, Managua.

