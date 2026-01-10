Nicaragua avanzó en 2025 en su lucha contra la pobreza, seguridad y paz

Nicaragua cierra 2025 con un balance marcado por estabilidad política, crecimiento económico y una activa agenda internacional.

18 años en el poder cumplió en enero el Gobierno Sandinista, el principal avance ha sido la lucha contra la pobreza. Nicaragua a comienzos del año aprobó la Reforma a la Constitución Política que refundó el Estado en socialista, eliminó los poderes estatales y los ahora órganos son coordinados por los copresidentes.

El gobierno a nivel nacional juramentó 50 mil Policías Voluntarios en febrero para fortalecer la seguridad.

En abril se cumplieron 7 años de la intentona golpista de 2018, por lo que se realizaron numerosas marchas por la paz, en más de una se exigió el fin del genocidio en Gaza.

El gobierno nicaragüense en ese mismo mes recibió notificación de la Corte Internacional de Justicia, donde se admite y retoma la demanda que hiciera Nicaragua contra Alemania por su apoyo al genocidio de Israel en Gaza.

En junio los nicaragüenses salieron a las calles recordando a héroes que perdieron la vida en la lucha por la Revolución, además en pro de la paz del mundo y en apoyo con el pueblo iraní que fue atacado por el régimen israelí.

El 19 de Julio, en el 46 aniversario de la Revolución, el copresidente Ortega inició su discurso afirmando que “Todos Somos Daniel” en Nicaragua, en alusión que los nicaragüenses que llevan patria defenderán la soberanía.

En agosto Ortega alzó la voz en la XIII Cumbre Extraordinaria del ALBA-TCP para condenar enérgicamente las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela.

En septiembre Nicaragua marcó un hito al inaugurar el Hospital Escuela Óscar Danilo Rosales de León (HEODRA) en occidente, el más grande de Centroamérica, dos semanas después abrió el Héroes de las Segovias al norte del país.

En octubre la encuesta M&R Consultores arrojó que 87 % de la población aprueba la gestión de los copresidentes.

Nicaragua en noviembre alcanzó otro éxito al inaugurar el primer tramo de la Carretera Costanera, que conectará a 3 departamentos y más de 60 playas del Litoral Pacífico.

La alianza estratégica con China cumplió 4 años y tuvo gran éxito en 2025 con más de 90 millones de dólares exportados al gigante asiático y cooperación en todos los ámbitos.

Nicaragua cerrará 2025 con un crecimiento económico entre 3,5 y 4 % y cinco años consecutivos de incremento de su PIB. Analistas y autoridades auguran un buen 2026 para el país centroamericano.

Carlos Daniel Jarquín, Managua

hae/hnb