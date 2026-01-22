Irán reporta 3117 muertos en ataques terroristas de EE.UU. e Israel - Noticiero13:30

El primer balance de víctimas en Irán por ataques terroristas reporta 3117 muertos. Israel bombardea el sur del Líbano, dejando dos muertos. México sigue enviando petróleo a Cuba.

1. El primer balance oficial de víctimas de los recientes actos terroristas en Irán, orquestados por Estados Unidos y el régimen israelí, reporta 3117 fallecidos. Entre ellos 2427 eran miembros de las fuerzas de seguridad y civiles, incluyendo niños y menores de edad.

2. El régimen de Israel llevó a cabo nuevos ataques aéreos contra el sur del Líbano, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en 2024. En estas agresiones fueron asesinadas dos personas.

3. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la continuidad de los envíos de petróleo a Cuba, con miras a mitigar los obstáculos impuestos por el cerco económico de Estados Unidos, vigente desde hace más de seis décadas.

hhd/hnb