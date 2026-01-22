Primer año de Trump, señalado como el peor en distintos sectores

Un año después de iniciar su segundo mandato, la administración de Trump es vista como una de las más divididas y conflictivas en la historia política reciente de EEUU.

Haciendo un balance político de este primer año para definir el trabajo de la administración de Trump se viene la mente de muchos residentes un deterioro y pocos resultados.

Un estilo de gobierno nunca visto basado en el terror, amenazas, confrontaciones y en donde se está gobernado en base a decretos presidenciales, en este primer año de su segundo termino firmo 225 decretos, durante su primer término firmo un total de 220.

Sus cifras de aceptación han caído estrepitosamente: 61 % de los estadounidenses reprueban su manejo económico, 55 % considera que la economía a empeorado y un 58% califica su primer año como un fracaso. Lejos de consolidar un liderazgo, Trump ha profundizado la polarización y la desconfianza en las instituciones.

Es ese contraste entre su discurso y resultados lo que ocasiona el enojo, su política antimigrante está causando miles de protestas, que incluso han resultado en muertes de ciudadanos estadounidenses, algo nunca visto.

Trump quiere una inmigración de gente blanca con dinero y cumpliendo con las leyes del país, pero aun aquellos que llegan cumplido los requisitos como Israel Flores llego hace 4 meses tiene sus dudas de haber venido.

En materia económica, aunque el asegura que Estados Unidos vive su mejor momento, la inflación continua, los precios de los alimentos, vivienda y electricidad, siguen al alza y la confianza del consumidor se desplomó.

El resultado de su primer año queda marcado por promesas rotas, y un nivel de popularidad en caída, con una ciudadanía que apostó por la paz y el bienestar y recibió confrontación, desgaste y decepción.

Fernando Mejia, Los Ángeles

hhd/hnb