Trump cierra la frontera y apuesta por la mayor deportación histórica

A un año de su segundo mandato, Donald Trump endurece su política migratoria con el cierre fronterizo y una estrategia que busca la mayor deportación, sembrando temor en las calles de EEUU.

A un año del inicio de su segundo mandato el presidente Trump confirma lo que prometió en campaña y poco a poco lo está logrando: acabar con la inmigración.

Se le ha catalogado como la mayor persecución de personas en el país en la historia

Por primera vez en la historia según un estudio de la empresa Brookings de investigación son más las personas que se van, que las que llegan.

El número de ingresos en la frontera se disminuyó un promedio de 90 mil al año a solo 700 en el 2025. Pocos quieren venir ante los métodos de terror que la administración ha inculcado en la sociedad.

El 2026 según expertos no se vislumbra que será mejor para los inmigrantes, con un presupuesto sin límites para operaciones migratorias, esto sin duda lleva de pánico a la población.

En su primer año de este segundo término Trump a firmado 38 decretos presidenciales en contra de inmigración, entre ellos la cancelación de programas como TPS y Parole Humanitario que afecto a miles de personas de países latinoamericanos como Venezuela, Haiti, Nicaragua y Cuba.

La vendedora ambulante Emma de Paz es una de las pocas que ha corrido con suerte luego de ser arrestada y liberada, su miedo continuo.

Los atropellos por parte de las autoridades son innumerables y sin ningún tipo de repercusiones para los agentes y contrario a lo dicho en campana que se perseguiría a criminales, la realidad es que un 70% de los que están en custodia de las autoridades en centros de detención no tiene récord criminal.

De un total de 69573 personas detenidas solo 18 mil tiene récord sin especificar la gravedad de estos cargos.

Expertos consideran que días más difíciles se avecinan para la comunidad inmigrante sin documentos en Estados Unidos…

Fernando Mejia, Los Ángeles.

yzl/tqi