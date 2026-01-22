Centroamérica   /   Cuba

Presidente de Cuba reitera su respaldo a nuevo gobierno de Venezuela

  • El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión en La Habana.
Publicada: jueves, 22 de enero de 2026 16:10

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha condenado la agresión militar de EE.UU. en Venezuela y reiterado su respaldo a la presidenta encargada de este país.

A través de un mensaje difundido este jueves en su cuenta en X, el mandatario ha informado de una llamada telefónica que ha mantenido con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que ha expresado el respaldo de la isla a la nueva administración del país socio y su pueblo, y la voluntad de La Habana para profundizar los vínculos bilaterales.

Díaz-Canel ha condenado también el ataque ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro de su presidente legítimo, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores.

Tras la agresión militar de EE.UU., acaecida el sábado 3 de enero, la Administración del presidente Donald Trump ha incrementado las amenazas contra la isla caribeña.

El mandatario republicano aseveró que “Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos, ¡pero ya no más!”.

De acuerdo con información oficial del Gobierno de Cuba, 32 ciudadanos cubanos perdieron la vida en combates directos con fuerzas estadounidenses y como consecuencia de bombardeos contra instalaciones estratégicas en Caracas, mientras cumplían funciones de protección a Maduro y a su familia.

Las autoridades venezolanas destacaron la actuación de los cubanos en el ejercicio de su labor profesional, y agradecieron a La Habana “por su acompañamiento y firmeza solidaria”.

